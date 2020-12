Por dar quejas ante la administración, vecino de un conjunto en Soacha le habría disparado tres veces a un residente

Pasados seis días de la celebración de Nochebuena en Colombia, comienzan a conocerse nuevos casos de intolerancia y problemas de comportamiento ciudadano.

El nuevo caso reportado sucedió en un conjunto residencial del municipio de Soacha en Cundinamarca, donde después de un ataque con arma de fuero, resultó herido de gravedad un joven que tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro asistencial.

Ante las cámaras de Noticias Caracol, Juan Bonilla, hermano de la víctima, dijo que el vecino y su hijo habrían amenazado con disparar a raíz de unas quejas que había puesto la madre de Óscar ante la administración sobre unos inquilinos:

El día 24 de diciembre en horas de la tarde el señor Mardono amenazó a mi hermano con un arma de fuego. Lo buscó hasta que ese mismo día a las 9 de la noche le disparó. Le propinó tres disparos con un arma de fuego calibre 38. Mi hermano está en estado reservado, está estable gracias a Dios, pero de la persona no se sabe nada, lo único que se sabe es que lo capturaron y lo soltaron porque no encontraron el arma

Al parecer todo se habría originado luego de una amenaza dentro de un conjunto residencial por inconvenientes de convivencia de parte del vecino de la unidad residencial.

Así lo confirmó el ciudadano Óscar Bonilla, residente del sector y que casi una semana después de sucedidos los hechos, se recupera en un hospital.

Llego yo a las 3 de la tarde al parqueadero del conjunto residencial. Hay un señor que vive en la esquina de mi cuadra y saca un arma de fuego, apuntándome, y me dice ‘te voy a matar’. Yo no le di mucha importancia a eso y el mismo día 24, a las 8 de la noche, llego yo en mi vehículo sacando unos regalos, llega el señor y empieza a hacer disparos y a amenazar. El hijo sale con una pistola, un arma de fuego, y me propina tres disparos