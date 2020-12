Ciudades en Colombia que tendrán restricciones como el toque de queda y ley seca para este Año Nuevo

Decretan toque de queda para prevenir contagios de COVID-19 en medio de celebraciones de navideñas en Colombia.

Debido al incremento exponencial de contagios por covid-19 en el país, varios departamentos y ciudades capitales decidieron tomar medidas drásticas en la temporada de fin de año y así evitar que el virus se siga propagando.

El comportamiento de la ciudadanía en los días de diciembre ha llevado a un incremento claro de casos y muertes en varias partes del país, así como en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo de ciudades como Cúcuta, Cali, Medellín, Ibagué entre otras.

Estas serán las medidas como toque de queda y ley seca a las que los ciudadanos se deberán acoplar durante las fiestas para recibir el Año Nuevo en las diferentes ciudades del territorio nacional.

Bogotá:

En la capital del país se implementó la ley seca total a partir de la media noche de este 30 de diciembre y hasta la media noche del primero de enero. Los domicilios de bebidas alcohólicas también estarán prohibidos.

No habrá toque de queda, pero el Distrito recomendó que las celebraciones se lleven a cabo en el círculo familiar o de allegados de menor número posible y están totalmente prohibidas las aglomeraciones y celebraciones en vía pública.

Antioquia:

Habrá toque de queda continuo en Medellín así como en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente, Occidente y Suroeste antioqueño, desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 3 de enero.

Mientras que en las subregiones Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Norte el toque de queda será hasta el 3 de enero pero en horario diferente, desde las 12 de la noche hasta las 6 a. m. y además habrá pico y cédula.

Según Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia, esta medida se tomó en diálogo con el Ministerio de Salud teniendo en cuenta que la ocupación de las camas UCI en Antioquia es del 82,7 %, y considerando que en el Área Metropolitana en el 86 %; en el Oriente en el 96,7 %; y en Medellín en el 87%.

Valle del Cauca:

En todo el departamento del Valle del Cauca, incluyendo Cali, habrá toque de queda y ley seca desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta el medio día del 3 de enero.

Además, el acceso al río Pance estará cerrado desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre hasta el 4 de enero.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que “esta medida es necesaria ante la urgencia sanitaria en la que estamos inmersos, con una ocupación de camas UCI cercana al 95%”.

Atlántico:

Barranquilla tendrá toque de queda desde el primero de enero de 2021, entre la 1:00 a.m. y 6:00 a. m.

En los demás municipios del departamento la Gobernación del Atlántico decretó toque de queda desde las 10:00 de la noche del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. La medida se repetirá entre las 2 p.m. y las 5 a.m. del 1,2 y 3 de enero.

Boyacá:

Todo el departamento de Boyacá estará en toque de queda desde las 9 p. m. del 31 de diciembre y hasta las 5 a. m. del primero de enero.

Además hay pico y cédula para ir a centros comerciales, entidades bancarias y centrales de abastos.

Bolívar:

Solo en Cartagena hay medida de pico y cédula para el ingreso a bancos y mercados públicos, este se mantendrá hasta el 15 de enero de 2021. Además, la alcaldía ordenó el cierre del Centro Histórico de ciudad y prohibió todo tipo de evento público los días 30 y 31 de diciembre.

Caldas:

Manizales, Villamaría , Chinchiná, Neira, Aranzazu, Salamina Anserma, Supía, Riosucio y Pensilvania tendrán toque de queda desde el primero de enero a las 00:00 horas hasta las 10 de la mañana del mismo día.

Córdoba:

En Montería habrá toque de queda entre el 31 de diciembre y primero de enero. La medida regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

También hay pico y cédula para el ingreso a cualquier local de comercio y a entidades bancarias, funciona por horarios:

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. pueden ingresar número pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. pueden ingresar números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

La Guajira:

La administración de Riohacha decretó toque de queda desde las 10 de la noche del 31 de diciembre hasta el dos de enero a las 4 de la mañana. Además, habrá ley seca de 7 de la noche a 7 de la mañana.

Meta:

En Meta habrá toque de queda desde el 31 de diciembre hasta el tres de enero a las 6 de la mañana.

Nariño:

En Pasto inicia el toque de queda desde las 8 de la noche del 31 de diciembre hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana.

Norte de Santander:

En Cúcuta está vigente, todos los días, el toque de queda entre las 7 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente. Para fin de año habrá cierre total y continuo desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero.

Quindío:

En Armenia se decretó toque de queda desde 12 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, hasta el 3 de enero de 2021.

Mientras que en Salento, Pijao y Génova aplicará desde las 11 p. m. - hasta las 5 a. m. En los demás municipios la restricción inicia a las 12 de la noche del 31 de diciembre.

Risaralda:

El toque de queda ya impuesto desde las 9:00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, permanecerá de manera indefinida.

Santander:

En Bucaramanga y el área metropolitana, los Gobiernos locales acataron el toque de queda departamental desde las 9 de la noche del 31 de diciembre y las 6 de la mañana del 2 de enero.

Además desde el 29 de diciembre iniciará el pico y cédula.

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó, este martes 29 de diciembre, que se implementa la medida del pico y cédula par e impar desde el 30 de diciembre hasta el 16 de enero; no será el pico y cédula de dos dígitos que planteó la Gobernación de Santander. Además, habrá toque de queda y ley seca desde las 9:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021, y el 8 de enero desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del martes 12.

Tolima:

En Ibagué y los 47 municipios del departamento se decretó toque de queda hasta el 2 de enero entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.