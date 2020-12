Fiscalía llama a juicio al hombre que atacó a su expareja con un hacha

Camilo Parra agredió brutalmente a su entonces pareja, Ángela del Pilar Ferro. Le propino siete hachazos en el cráneo.

En octubre de este año, el país se paralizó con la historia de Ángela del Pilar Ferro, una mujer brutalmente atacada por quien era su pareja en ese entonces, Camilo Parra, quien decidió agredirla con un hacha, y la dejó gravemente herida. Los hechos se dieron el 16 de octubre y, aunque el hombre logró escapar de la casa del barrio El Redil, en donde atacó a Ángela, las autoridades lo capturaron. En la mañana de este miércoles, RCN Radio confirmó que la Fiscalía General de la Nación radicó, oficialmente, el escrito de acusación en contra de Miguel Camilo Parra Niño.

Parra, quien cambió su apariencia física para evadir a las autoridades, se encuentra privado de su libertad desde el 28 de octubre, pero ahora, con la orden oficial, Parra Niño tendrá que responder en un juicio acusado por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

En la audiencia de imputación de cargos, tras su captura, Parra Niño no aceptó su responsabilidad en estos hechos, sin embargo, tendrá que comparecer ante la justicia el próximo viernes 15 de enero de 2021.

Según el ente investigador, a pesar de la autoproclamación de inocencia del victimario, existen pruebas suficientes para condenar a Camilo quien, según cuentan familiares y amigos de Ángela, era constantemente abusivo con ella.

En la noche del 16 de octubre, Ángela se reunió con Camilo para, según testimonios frente al caso, terminar la relación con él. Ferro se había mostrado exhausta de las constantes actitudes violentas de Parra, quien la agredía y amenazaba constantemente. Los hostigamientos, incluso, llegaron a ir dirigidos al pequeño hijo de Ángela, quien tiene 12 años, y quien estuvo presente en el violento intento de feminicidio en contra de su madre.

Camilo Parra, al escuchar las intenciones de Ángela de terminar su relación con él, tomó una de sus hachas de colección, y atacó a la mujer en repetidas ocasiones: le propinó siete hachazos en el cráneo, según informes de Medicina Legal.

Tras el ataque, Ángela recibió una incapacidad de 60 días y, específicamente, el ente encargado de revisarla manifestó que la mujer había sufrido un traumatismo intracraneal, heridas del cráneo múltiples parietales y occipitales, una fractura multifragmentaria y deprimida del hueso parietal derecho, otra fractura conminuta desplazada del hueso parietal izquierdo y una hemorragia epidural.

“Son siete heridas, de esas siete, dos son muy contundentes, una le rompió el cráneo, casi le da en una vena que está en la mitad del cerebro. El médico le dijo a Ángela que era un milagro total que ella estuviera viva y consciente”, le dijo a Infobae Óscar Salazar, denunciante del caso, y amigo cercano de la víctima, días después del crimen.

Ángela se había ido a quedar en la casa de Óscar porque ya no aguantaba los constantes hechos de violencia que Parra Niño propinaba contra ella y su hijo, “Ángela me dice: ‘gordo, de verdad me está pasando que Miguel ya no está respetando a mi hijo, ya no quiero nada”.

Los hechos fueron relatados por el hijo de Ángela ante funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). El niño, quien fue el único testigo presente en la casa en la que tuvo lugar el violento ataque, fue amenazado por Parra, quien le dijo que si decía algo, iba a tener un destino muy parecido al de su mamá.