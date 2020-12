Bogotá atendió más de 40.000 trámites ambientales durante 2020

Secretaría de Ambiente. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá dio a conocer que, a través de sus diferentes canales de atención, respondió 40.120 requerimientos ambientales realizados por la ciudadanía durante este 2020.

Hoy en día, la entidad ofrece cerca de 40 trámites, de los cuales el seguimiento a obras públicas y privadas ha sido el más solicitado, con 14.959 reportes de disposición final y de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

Le siguen, el registro de acopiadores de llantas, con 8.094 inscripciones; el registro de acopiadores de aceite vegetal usado, con 5.054 nuevas inscripciones; y en el cuarto lugar figuran los registros de publicidad exterior con 1.299 autorizaciones, además del reporte de consumo de 1.115 empresas en la herramienta de Gestión Ambiental Empresarial, que hicieron parte de las demás solicitudes que llegaron a la entidad.

“La Secretaría de Ambiente durante este año de pandemia, reforzó y transformó sus canales de atención, con el fin de suplir los requerimientos de cada uno de los ciudadanos, garantizando agilidad para resolver de forma oportuna y segura las solicitudes ambientales”, aseguró la entidad pública.

A su vez, informó que ha venido prestando atención virtual, telefónica y física, “sin embargo, es importante aclarar que ninguno de los trámites ambientales obliga al ciudadano a realizarlos de forma presencial”. La Secretaría señaló que, su objetivo en este campo es “abrir la caja de herramientas para que las personas no tengan que desplazarse hasta un punto presencial y así cumplir con todas las medidas de aislamiento y bioseguridad”.

Qué hacer para llevar a cabo una diligencia ante la Secretaría de Ambiente

Los ciudadanos que necesiten adelantar alguna diligencia ambiental deben tener a disposición los documentos solicitados en las listas de chequeo. También es importante para quienes realicen trámites y/o servicios en la Secretaría de Ambiente por primera vez, “tener a mano la cédula de ciudadanía si es persona natural y cámara de comercio, en caso de ser jurídica”.

Los ciudadanos han podido realizar sus trámites ambientales de forma virtual, telefónica y presencial, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Si los trámites se deben hacer necesariamente de manera presencial, la entidad le recuerda a la ciudadanía tener en cuenta la medida de pico y cédula vigente en la capital, que rige hasta el próximo 15 de enero y que se aplica en las ocho sedes ubicada en las diferentes localidades:

-Secretaría de Ambiente (Av. Caracas No. 54 – 38) -Toberín (Carrera 21 No. 169 – 62) -Suba (Av. calle 145 No. 103B – 90) -Las Américas (Av. carrera 86 No. 43 – 55 sur) -Bosa (Calle 57R sur # 72D -12) -SuperCADE de Engativá (Transversal 113B No. 66 – 54) -SuperCADE Manitas (carrera 18 l # 70G Sur) -CAD (Carrera 30 # 25 - 90) -CADE Fontibón (Diagonal 16 No. 104 - 51 Centro Comercial Viva)

Para recibir atención virtual en la Secretaría de Ambiente se debe enviar un correo electrónico a: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, o acceder a través de la aplicación móvil SuperCADE virtual y el portal web oficial de la entidad ambiental.

La atención telefónica se podrá recibir a través de las siguientes líneas móviles disponibles: 318-6298934, 318-7347330, 318-3119279, 318-7167852, 318-8067103, 318-4665621, 318-5479224 y 318-8278703 y los teléfonos fijos 3778810, 3778812, 3778872 y 3778804.

