Atlético Huila ganó el torneo apertura BetPlay 2020 y aumentó sus posibilidades de regresar a primera división

Por cuenta de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el fútbol profesional colombiano contó con una atípica temporada durante el 2020, año en donde solo se pudo disputar un campeonato, en lugar de los dos torneos semestrales tradicionales.

En la tarde del sábado 26 de diciembre Atlético Huila se consagró campeón de la primera final de fútbol de segunda división de 2020 en su camino por lograr el anhelado regreso a la primera categoría.

Huila derrotó a Cortuluá con un marcador global de 4-1, luego de haber vencido 1-0 como local en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, y posteriormente 3-1 en el Doce de Octubre de Tuluá.

En el partido de vuelta de la final, Huila comenzó con amplia ventaja y se fue al entretiempo con un 2-0 a su favor luego de las anotaciones de Carlos Moreno y Yúber Asprilla en los minutos 30 y 38 respectivamente.

Al arrancar la segunda mitad del encuentro daba la impresión que Cortuluá se iba a poder meter en el partido, pues al minuto 51 lograron anotar por intermedio de César Amaya para poner el marcador 1-2 .

Sin embargo, luego del descuento del club vallecaucano, transcurrieron 30 minutos donde no hubo alguna acción manifiesta para los dos equipos, salvo cuando el reloj llegó al minuto 87, un brillante Hárrison Otálvaro acabó sentenciando el 1-3 final para ratificar la victoria opita en la serie .

Sobre el título de apertura de Atlético Huila, su director técnico, el exjugador Dayron Pérez, declaró ante Win Sports que lo que más resalta de su grupo de jugadores fue que pese a los números, nunca dejaron de creer en que era posible ganar el título y pensar en regresar pronto a la A:

Resalto del grupo la credibilidad y la fe: nunca dudaron de lo que se les transmitió. La clave del éxito fue no dejar de creer. Hubo dudas, pero siempre miramos más allá y sabíamos que el resultado se daría en algún momento. El título me ha llegado muy rápido, no es muy fácil conectar recién retirado, pero estoy muy agradecido con la institución. Ahora nos sentaremos con la directiva para planificar lo que será el siguiente torneo