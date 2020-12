Juan Pablo el “Indio” Ramírez se reincorpora a su equipo por falta de pruebas sobre supuesto racismo

El club brasileño Bahia anunció, este jueves 24 de diciembre, la próxima reincorporación del mediocampista colombiano Juan Pablo Ramírez, por falta de pruebas sobre las presuntas declaraciones racistas que motivaron su apartamiento.

Ramírez, de 23 años, fue acusado por el mediocampista del Flamengo Gerson de gritarle “cállate la boca, negro” durante el partido del domingo pasado, en el cual el equipo de Río de Janeiro se impuso 4-3 ante Bahia en el Maracaná, en la jornada 26 del Brasileirao.

El jugador colombiano negó las acusaciones, pero Bahia, un equipo del nordeste de Brasil, con jugadores mayoritariamente de raza negra, anunció al día siguiente que el jugador fue apartado del equipo hasta concluir la investigación.

En un comunicado emitido este jueves, Bahia asegura que los informes solicitados “no prueban una injuria racial”.

El club decidió que “incluso dando relevancia a la narración de la víctima, no debe mantener el apartamiento del atleta ‘Indio’ Ramírez, ante la inexistencia de pruebas y las posibles diferencias de comunicación entre interlocutores de lenguas diferentes”.

“El atleta se reincorporará a la formación apenas los profesionales de la comisión técnica y los psicólogos lo consideren adecuado”, añade el comunicado, titulado “carta a la sociedad - Actuar estructuralmente y profundizar el debate racial”.

Las acusaciones de Gerson dieron pie a una ola de declaraciones de repudio contra el racismo y a la apertura de expedientes ante instancias judiciales y ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva. Bahia anunció en el mismo comunicado una serie de iniciativas para combatir las discriminaciones en el deporte rey.

Entre ellas destacan “la inclusión de una cláusula contra el racismo, la xenofobia y la homofobia en los contratos”.

El pasado 22 de diciembre, Juan Pablo Ramírez , jugador del club brasileño Bahía, respondió a las acusaciones de racismo contra el jugador Gerson y narró como ocurrieron los hechos. El jugador de 23 años aseguró que en ningún momento fue racista con Gerson ni con ningún otro jugador.

En ningún momento fui racista con alguno de los jugadores, ni con Gerson ni con ningún otro jugador. Pasa que cuando hacemos el segundo gol, llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente. Bruno Henríque amaga y le digo a él que juegue rápido, le dije que jugara serio. Gerson me habló algo, pero todavía no entiendo mucho portugués y yo le dije que jugara rápido.

Según el colombiano, lo único que le dijo a su contrincante es que reanudara rápido el juego, luego de que marcara un gol para el Bahía y que el error se pudo deber a que su portugués no es fluido.

Cuando pasé por el lado de él, Gerson se devuelve y va a buscarme y yo sin saber que pasaba, yo me fui por detrás porque no quería problemas con nadie, el después sale a decir que le dije ‘cállate la boca, negro’, pero yo no hablo portugués, yo llevo un mes en Brasil.