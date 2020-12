Uribista invita a sus seguidores en Medellín a reunirse en Navidad a pesar del COVID-19

Luis Emilio Arboleda, famoso uribista que ha protagonizado varias polémicas y que muchos reconocen por haber bajado la bandera gay que estuvo izada en el Pueblito Paisa, en Medellín, generó una nueva controversia.

Uribista pide desacatar toque de queda en Medellín y hacer reuniones en Navidad

Esta vez, Arboleda publicó un video donde da su opinión sobre el toque de queda decretado en Medellín, para la Navidad. En las imágenes, el hombre invita a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe y quienes estén en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a que se reúnan con su familia, a pesar del peligro del COVID-19.

Invito a la gente a que salga en desobediencia civil el día 24 y se reúna, y el día 25, y no le paren bolas a este degenerado (Quintero). Porque si los desordenados tienen derecho, nosotros también tenemos derecho.

Pero no se cansó con la irresponsable invitación, sino que inició una serie de ataques contra el mandatario de la capital de Antioquia

Yo, por mi parte, no le paro bolas a este sinvergüenza, lacayo, no le paro bolas. Y lo vamos a revocar, sinvergüencita, degenerado de Daniel Quintero, mal nacido .

Las autoridades antioqueñas, y de casi todo el país, decretaron restricciones para que las familias de sus regiones no protagonicen acciones que faciliten la propagación de coronavirus.

Así será el toque de queda en Medellín este 24

Una Navidad y Año Nuevo atípico vivirán los antioqueños, pero en especial quienes habitan la capital del departamento que, inicia un toque de queda extendido desde este 24 de diciembre a partir de las 8:00 p. m. hasta las 26 de diciembre a las 6:00 am y desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021 a las 6:00 a.m.

Desde el pasado 17 de diciembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó la drástica medida frente a la falta de cuidado por parte de los habitantes de la capital del departamento, la cual logró, en las últimas horas, rebasar en cifras de contagio a Bogotá.

Ante estas medidas restrictivas, el Metro de Medellín tendrá modificaciones en los horarios de prestación de servicio.

“El metro de Medellín cambiará sus horarios los jueves 24 y 31 de diciembre, así como los viernes 25 de diciembre y 1 de enero. Según, la empresa de transporte masivo del área metropolitana, en estos cuatro días finalizará su servicio a las 9:00 p.m. y los últimos trenes estarán saliendo de las estaciones Niquía y La Estrella a las 8:40 p.m.” , informó el medio digital El Colombiano que, además, detalló que el servicio para los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2021, iniciará operaciones a las 5:30 a. m.

De otro lado, con respecto al ‘pico y cédula’, en el cual las cédulas terminada en número par, pueden salir los días pares, y las cédulas terminadas en número impar, pueden salir los días impares, que va desde el 22 al 31 de diciembre, no aplicará en la movilización en el Metro. Sin embargo, las autoridades señalaron que en esos días solo se podrán movilizar las personas que hacen parte de las excepciones contempladas en los decretos.

Por otra parte, el medio también explicó que el Metrocable línea L (Arví) no prestará servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, debido al toque de queda que decretó la Alcaldía de Medellín, ya que se trata de una línea con vocación turística.

Adicionalmente, el mandatario local ordenó apagar los alumbrados de la ciudad hasta la primera semana de enero de 2021, y así evitar las aglomeraciones para entrar a verlos, sobre todo en Parques del Río y en el Parque Norte.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento ”, manifestó el alcalde Daniel Quintero, según lo informado por el diario El Tiempo.

A nivel departamental, El Tiempo informó que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria también tomó medidas para mitigar la fuerza que ha tomado el contagio.

1. Antioquia estará en alerta roja hospitalaria desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, por lo que son suspendidas las intervenciones médicas y quirúrgicas que no sean prioritarias.

2. Desde el 22 de diciembre hasta el 3 de enero desde las 12 de la noche hasta las 6:00 a.m. tendrán toque de queda las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente.

3. El ‘toque de queda’ que será implementado en Medellín cobijará también las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente: desde el 24 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta el 26 a las 6:00 a. m., y del 31 de diciembre desde las 8:00 p. m. al 2 de enero a las 6:00 a. m.

4. Para los viajeros, tanto la terminal de transportes del Norte como la del Sur, se le pide a los usuarios llegar con una hora de antelación y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, por lo que la empresa de transportes pasó de 55 lavamanos a 115 lugares de desinfección debidamente dotados.

5. En cuanto a los viajeros aéreos, deberán llegar con 2 horas de anticipación y una vez diligenciada la información de la aplicación Coronapp, requisito solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el ingreso a los aeropuertos.

