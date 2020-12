Ojo con estos productos para el desempeño sexual: pueden ser perjudiciales para su salud, según el Invima

U.S.A. Viagra. / FDA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima) advirtió sobre la circulación y comercialización fraudulenta de una extensa lista de productos que supuestamente incrementan el desempeño sexual y que no cuentan con ningún tipo de registro sanitario.

Lo anterior, por medio de una alerta sanitaria con la que se invitó a los colombianos a no comprar y mucho menos consumir los siguientes productos ilegales: V8 Super Energy, U.S.A Viagra, Rhinozen 69 Platinum 25000, Rhino 99 Extreme 90000, Rhino 96 Platinum 77000, Rhino 69 Power 500K, Rhino 69 Platinum 75000, Rhino 8 Platinum 80000, Magnum XXL 9800, Magnum XXL 50K, Herb Viagra Male Sexual Stimulant, Bigger Longer More Time More Sperms (sic), Vigorous Man, YongGang tablets, Rise 2.0 Liquid Cialis 30ml bottle.

De acuerdo con el instituto, “se tratan de productos fraudulentos, q ue no garantizan el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia” y que incluso contienen ingredientes “no declarados como el Sildenafilo y derivados, los cuales representan un riesgo para la salud de quienes los consumen”, así como otros desconocidos.

Algunos de estos, como el Rhino 99 Extreme 90000 o el U.S.A. Viagra, también fueron prohibidos en Estados Unidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) por los mismos motivos en noviembre pasado.

Hay que tener en cuenta que dicho fármaco, que es uno de los componentes principales del viagra y de las medicinas para la hipertensión arterial pulmonar, también puede generar efectos secundarios como dolores de cabeza, rubor facial, adormecimiento de las extremidades, dispepsia, visión borrosa, erupciones cutáneas, palpitaciones y fotofobia. En el peor de los casos, puede incluso provocar un infarto al miocardio, explicaron desde Cuídate Plus.

Por estos motivos, la entidad indicó en su alerta que “si ha presentado algún evento adverso, asociado al consumo de estos productos, repórtelo de manera inmediata a través del sitio web del Invima en ‘Medicamentos y productos biológicos’ ”. También le pidió a la ciudadanía que reporten todos los lugares donde dichos productos están siendo comercializados ante los entes de salud territoriales.

De igual forma, les solicitó a las instituciones prestadoras de salud, así como a médicos, paramédicos y enfermeras “indicar la suspensión y utilización de los mismos e informar sobre los posibles riesgos para la salud que se pudieran presentar”, en caso de llegar a encontrarse con pacientes que los consuman.

Finalmente, se instruyó a las autoridades de salud municipales y departamentales para realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de venta de medicamentos, tomar las medidas a que haya lugar, e incluso gestionar la destrucción de los productos , luego de hacer el reporte pertinente ante el Invima.

Vale recordar que, el Invima tiene las facultades para amonestar, multar, decomisar productos e incluso imponer cierres temporales y definitivos sobre establecimientos que sean encontrados comercializando productos sin los registros sanitarios obligatorios.

Otras alertas

Han sido días movidos para la entidad, que en la ultima semana emitió alertas sanitarias similares para el sistema de procesamiento de pruebas médicas ADVIA Centaur/Centaur XP, para el Introductor vascular flexor, ambos por posibles fallas mecánicas y de software; y una más por posibles pruebas PCR fraudulentas tras una advertencia global lanzada por la OMS.

También, hace menos de un mes, lanzó otra por el uso fraudulentos de productos para adelgazar que están siendo promocionados a través de redes sociales, haciendo referencia a las pantillas ‘truControl’ y ‘truFix’ , por contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Eso sin contar que el organismo de vigilancia se encuentra actualmente en una carrera para regular y legalizar la entrada de las vacunas contra el covid-19 al país. Para ello se emitió una autorización temporal y condicional basada en datos clínicos que demuestren la seguridad y eficacia de las dosis que se utilizarán Colombia. De esta forma, inicia un programa de ‘farmacovigilancia’, en el que las vacunas entran en un periodo de estudio permanente para evaluar posibles contraindicaciones .

