Pruebas contra la covid-19 en Colombia empezarán la próxima semana y la vacunación masiva en febrero de 2021, asegura el presidente Iván Duque

Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El presidente Iván Duque, en entrevista con Blu Radio, aseguró que las primeras pruebas de vacunación contra el covid 19 se realizarán la primera semana de enero, a más tardar; sin embargo, afirmó que estas prueba podrían iniciar en los próximos días. También señaló que la vacunación masiva empezará en febrero. Respecto si dicha vacunación será voluntaria u obligatoria, descartó que se vaya a ejercer presión alguna sobre la población, por lo que será necesario que el Estado mantenga la capacidad persuasiva y el trabajo pedagógico con el fin de lograr la inmunización y que la ciudadanía acceda a la gratuidad de la vacuna y se logre combatir el virus. Sostuvo el mandatario que, aunque no espera que haya ningún tipo de ventaja para ningún funcionario público y que él no forma parte de la población prioritaria, para brindar seguridad a la población, estaría dispuesto a aplicarse la vacuna en la primera fase.

En la medida en que se logre avanzar en la vacunación, reiteró el primer mandatario, el país entrará en la recuperación y reactivación económica más segura y confiable. Lo anterior será posible gracias a que Colombia es uno de los países de América Latina conocido por su programa ampliado de inmunización, indicó.

Dado que es un programa financiado y dirigido por el Estado, el presidente Duque aseveró que la prioridad serán los colombianos, pues, de no ser así, los migrantes venezolanos arribarían a la frontera para solicitar la vacuna y no se tienen los medios necesarios para garantizarla. La excepción serán los ciudadanos con doble nacional, quienes tendrán acceso solo si están regularizados y cumplen con las condiciones definidas por el Ministerio de Salud.

El cronograma de vacunación busca reducir la letalidad, sostuvo el presidente, por lo cual, en la primera línea estarán los miembros del sector salud, los mayores de 60 años y la población con comorbilidades y enfermedades preexistentes, ya que están en riesgo inminente de contagio. En esta primera fase, señaló, también serán vacunados los profesores.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el primer lote de vacunas de Pfizer, con 1.7 millones de dosis llegará en febrero. En enero, se desarrollará el plan con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos de vacunación. Reiteró que durante el 2021 no se vacunarán a los menores de 16 años ni a mujeres embarazadas, ya que los estudios sobre las vacunas no cubren a estas poblaciones y no hay información suficiente para conocer el nivel de riesgo que representaría.

Durante la entrevista, el presidente Duque también habló sobre la definición del salario mínimo para el 2021, e indicó que, durante su gobierno, se han registrado los mayores aumentos en los últimos años. Comparó estas cifras con el aumento en 2015 del 0.9%, en 2016 del 0.2%, en 2017 del 1.2% y en 2018 del 1.8%, pues en su primer año el incremento fue del 2.8%. Los resultados anteriores, explicó, revelan que el incremento debe ser proporcionado y reconocer el poder adquisitivo de los trabajadores, pues se podría afectar fácilmente la generación de empleo. Se espera que el Gobierno defina esta situación la próxima semana.

Según La República, el Gobierno decretaría el alza del 3.5%, cifra superior al 2.7% planteado por los empresarios el 19 de diciembre. Esta cifra representa $30.723 aproximadamente, lo que elevaría el salario mínimo de $877.803 a $908.526. Además, el auxilio de conectividad aumentaría $6.171. Así, la cifra total para el próximo año ascendería a $1.017.551.

También se refirió a las repercusiones económicas de la pandemia y sostuvo que, a pesar de ser ambicioso, se espera un crecimiento económico por encima del 5%. Para ello, se trazó una hoja de ruta que permitirá que el 2021 sea el año de la reactivación. Sobre la posibilidad de gravar el IVA a la canasta familiar estableció que el análisis de fondo debe considerar los ingresos que devenguen todos los colombianos, pues no se debe excluir a la población en estado de vulnerabilidad. Según el presidente, el IVA es inequitativo, por lo que será necesario implementar estrategias de corrección.