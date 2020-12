Colombianos molestos por documental estrenado en Netflix. Lo acusan de ignorar el rock nacional del siglo XX

Algunas de las caras más importantes del rock en Latinoamérica, y algunos de los artistas que participaron en la miniserie documental.

El 16 de diciembre Netflix estrenó ‘Rompan todo: la historia del Rock en Latinoamérica’ una serie documental que prometía abordar los hechos y hablar de las caras más importantes y relevantes del género desde su creación. Sin embargo, aunque recibió buenas críticas en redes sociales, los fieles seguidores de este género alegaron que muchas cosas habían sobrado y otras se habían quedado por fuera, por ejemplo, bandas colombianas.

Diego Mateus, escritor, actor y comediante colombiano, aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que la participación del rock nacional no había tenido mucha relevancia en el documental y que, por ende, era cuestionable que se autodenominara como una serie documental de la historia del rock en Latinoamérica. En respuesta a ello, Mateus, se dio a la tarea de crear un hilo de las bandas y de los movimientos en el país que se quedaron por fuera, según su criterio como conocedor y seguidor del género.

He visto los 3 primeros capítulos de #rompantodo un gran documental del rock latinoamericano de @NetflixLAT que curiosamente no cuenta nada del rock en Colombia en las décadas del 60, 70 y principios de los años 80, como si el rock de nuestro país hubiese surgido por generación — Mateus (@diegomatteus) December 19, 2020

La miniserie de seis capítulos, hecha por Nicolás Entel, Picky Talarico, Iván Entel y por Gustavo Santaolla, entre otras personalidades, se ganó varios comentarios y memes por la forma en la que habían decidido contar lo ocurrido con el rock latinoamericano a finales del siglo XX.

Por parte de Colombia, el documental solo tuvo la participación de Juanes, quien en su momento hizo parte de la agrupación Ekhymosis, y de los Aterciopelados, por lo cual no cumplió con las expectativas de algunos de los espectadores colombianos, que esperaban ver más participación del rock nacional.

Los usuarios que quedaron inconformes con las temáticas abordadas en el documental crearon un espacio de debate con quienes, al contrario, opinaban que había sido una buena representación y un buen intento de abordar lo que había ocurrido en Latinoamérica desde los años sesenta, un tema que de por sí es muy amplio. Así lo expresó el locutor Tato Cepeda.

Veo algunos molestos con el documental #RompanTodo porque Colombia aparece en los 90s, pero hay que entender que los pocos fenómenos rock que tuvimos fueron muy locales hasta esos días.

Nuestro ego a veces no nos deja entender eso. Buena serie @NetflixLAT — Tato Cepeda (@TatoCepeda) December 19, 2020

Además de Colombia, ciudadanos de otros países latinoamericanos se quejaron de la pobre o nula participación de la música de sus tierras en el documental que prometía hablar de todos. México, Argentina y Chile fueron los grandes protagonistas de la producción, dejando por fuera a otros países del centro y sur del continente.

El periódico chileno de circulación diaria, La Tercera, llevó el debate en una de sus últimas notas llamada ‘¿Rompan todo no incluye a todos? Las omisiones del documental de Netflix sobre la historia del rock en español’ , allí, hablaron con diferentes personalidades como William Padrón, un periodista Venezolano que alegó la ausencia de su país en la realización de esa producción, “siento que es una visión muy argentina del rock latinoamericano (...) creo que hay una gran omisión a Venezuela y en general a todo el Caribe, porque no mencionan nada de lo que ocurre en Cuba o Puerto Rico. Me imaginó que la omisión tiene que ver con que somos de estos países donde (se cree que) sólo se hizo salsa y nada más”.

Así mismo, ese medio recordó un comentario que había hecho Santaolla antes del estreno de la miniserie en donde les aseguró que, “entendiendo que iba a ser imposible cubrir absolutamente todo, había que poner el acento en las cosas más importantes”.

El documental está disponible en la plataforma desde el 16 de diciembre y, a pesar de las críticas, se convierte, a tan solo unos días de su estreno, en una de las producciones más vistas de la plataforma en Colombia. A la fecha, ‘Rompan todo: la historia del Rock en Latinoamérica’ está en el sexto puesto de lo más visto de Netflix en el país.