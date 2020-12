Abecé de la vacunación contra COVID-19 en Colombia

Desde que inició la pandemia por covid-19 lo que más ha esperado la población mundial es una vacuna que ayude a controlar el virus y que le devuelva poco a poco a cada individuo su vida normal. Esta solución médica por fin está disponible y a Colombia se espera que lleguen las primeras dosis en los próximos días para iniciar las pruebas piloto y que el país se prepare para la vacunación masiva que empezaría en febrero, según indicó el presidente de la República, Iván Duque.

Aunque el pasado 18 de diciembre, en el programa “Prevención y Acción” del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud (MinSalud) ya explicó cómo será el proceso de vacunación en el país, los colombianos siguen teniendo dudas acerca de por qué la vacuna no será aplicada (por ahora) en menores de 16 años, cómo se hará seguimiento del proceso y si el acceso a la vacuna es gratis.

Para que este proceso sea lo más organizado posible, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró algunas de estas inquietudes durante la emisión de Noticias Caracol Televisión de este 21 de diciembre.

— ¿Qué vacunas contra el covid-19 se aplicarán en Colombia?

El país ya tiene aseguradas vacunas procesadas por los laboratorios Pfizer y Astrazeneca. Las dosis compradas hasta ahora cubrirán a 20 millones de colombianos y fueron adquiridas gracias a acuerdos directos con los fabricantes y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el ministro Ruiz aseguró que “se están adelantando acuerdos con otros tres laboratorios: Jhonson&Jhonson, el Serum Institute de la India y la empresa farmacéutica china Sinopharm”.

— ¿Se puede escoger la vacuna que se aplicará cada uno?

MinSalud aún no ha tomado una decisión al respecto, pero Ruiz aseguró que lo más probable es que no se pueda. “ No creo que se pueda escoger porque esa elección traería muchos problemas logísticos”, explicó el ministro. Cabe aclarar que lo que sí se tendrá en cuenta es si una personas es, o no, alérgica a ciertos componentes para así determinar cuál vacuna se aplicará.

Además, en este punto el ministro dejó claro que como es una vacuna de dos dosis, la primera dosis aplicada debe corresponder a la segunda. No se pueden mezclar los tipos de vacuna.

— ¿Cómo será la convocatoria de vacunación?

MinSalud iniciará a vacunar a los trabajadores de la salud, esto incluye médicos auxiliares y todo el equipo en la primera línea, es decir, quienes están en las unidades de cuidados intensivos y tienen mayor exposición y riesgo al virus. Fernando Ruiz indicó que lo más probable es que se hagan las jornadas de vacunación dentro del mismo lugar de trabajo de estas personas.

Seguidamente se vacunará a los mayores de 80 años. Para esta población ya se tiene una base de datos establecida alineada al Registro Único de Afiliados (RUAF), una base de datos de MinSalud donde está toda la población incluida en el Sistema de Seguridad Social que está cubierto por el sistema de salud. “Ya tenemos esta lista con nombre propio, con dirección y EPS. A ellos se les atenderá de una manera programada y se les asignará el sitio de vacunación”, afirmó Ruiz.

Lea: Pruebas contra la covid-19 en Colombia empezarán la próxima semana y la vacunación masiva en febrero de 2021, asegura el presidente Iván Duque

— ¿Cuántas dosis debe aplicarse cada persona?

Son dos dosis y estas deben aplicarse con un mes de intercalo. Es importante recordar que el proceso debe completarse porque de eso dependerá el éxito de la vacuna.

— ¿Cómo se hará el seguimiento a los vacunados?

Sobre este punto MinSalud hace un llamado a la responsabilidad de cada colombiano, ya que dependerá de cada uno completar el proceso de vacunación, es decir, aplicarse las dos dosis en los periodos debidos. “Hay que tener claro que este es un ejercicio de responsabilidad. Debemos recordar que si se desperdicia una vacuna otro colombiano estaría perdiendo la oportunidad de inmunizarse”, declaró Ruiz.

En lo que compete al gobierno, el ministro afirmó que MinSalud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) están terminando de planear la estrategia de fármaco-vigilancia para poder evaluar si las personas que se vacunaron presentan efectos adversos y poder solucionar cualquier tipo de contrariedad. Además, junto al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) se está coordinando una una mesa de expertos en vacunas para que ellos sean los responsables de revisar los casos adversos que puedan presentarse de forma personalizada.

“Estamos buscando tener una trazabilidad completa del proceso: desde tipo de vacuna, lote de vacuna, fecha de la aplicación, quien la aplicó y todos los efectos adversos que se puedan presentar”, afirmó el ministro Ruíz.

— ¿Por qué el esquema de vacunación no incluye a menores de 16 años y embarazadas?

Según el ministro, esto se debe a que las vacunas que Colombia ha adquirido hasta ahora no han incluido a estas poblaciones en sus ensayos clínicos, por eso, con el fin de prevenir contrariedades, MinSalud tomó esta decisión. El ministro explicó que esta población será protegida gracias a la famosa inmunidad de rebaño. “Debemos tener en cuenta que vamos a empezar a generar lo que llaman inmunidad de rebaño, es decir, que tendremos al 70 por ciento de la población vacunada y esperamos que ese porcentaje permita la protección indirecta del resto de colombianos”, explicó Ruiz.

Cabe resaltar que, las personas que ya estuvieron infectadas con el coronavirus tampoco serán vacunadas por el momento. MinSalud aseguró que velará porque esto se respete y lo harán teniendo en cuenta el SegCovid19, la plataforma creada para llevar el registro de contagiados con datos personales, sobre todo la cédula, que será clave para identificar a quienes hagan parte de este grupo.

— ¿La vacuna será gratis en Colombia?

Sí, la vacuna será distribuida de forma gratuita.

— ¿No se comercializarán dosis de vacunas?

El Gobierno Nacional está contemplando la posibilidad de destinar unidades para la venta. A estas dosis podrían acceder quienes puedan pagarlas y no quieran esperar a que llegue su momento de vacunación, según el esquema propuesto por MinSalud. “Estamos estudiando la posibilidad de distribuir vacunas por el lado privado. Aclaramos que lo que sí será exigible, vacúnese quien se vacune, es que quede el registro de esto en la plataforma web que estamos implementando”, afirmó Ruíz.

Aún no se sabe cuál sería el precio de las vacunas, lo que sí aseguró el ministro es que la plataforma de MinSalud para registrar a los vacunados será entregada en las próximas semanas.

Lea: Colombia inicia semana con una leve reducción en el número de contagios: 10.845 casos nuevos de COVID-19

Para finalizar, el ministro Fernando Ruíz recordó que la pandemia aún no termina y que todos deben seguir implementando las medidas de protección hasta que las autoridades sanitarias lo contemplen. “Seguramente hasta que no generemos, por allá a finales de segundo semestre, la inmunidad de rebaño, que tengamos un porcentaje muy alto de personas vacunadas, tenemos que ser muy disciplinados en mantener las medidas”, puntualizó.