Tomás Uribe vuelve a hablar de su nombre en el ‘sonajero’ de candidatos para 2022: él ya tiene a un favorito

El nombre de Tomás Uribe se ha pronunciado mucho en las últimas semanas en medios de comunicación y círculos políticos, aunque él no se mueve en estos, a raíz de que varios líderes del Centro Democrático destacaran que el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez podría estar en el tarjetón para la Presidencia de la República en 2022, como candidato por ese partido.

Aunque Uribe se ha pronunciado varias veces negando esa posible candidatura, muchos lo siguen viendo como una opción, especialmente, cuando el empresario realizó una propuesta llamada “4x4” en la discusión del salario mínimo del país. Recientemente, el hijo del expresidente Uribe Vélez, habló con El Tiempo para explicar su propuesta y negar, nuevamente, su incursión en la política.

Tomás Uribe empezó explicando su propuesta “4x4” al diario. “Consiste en incrementar el salario mínimo cuatro por ciento, que es dos veces la inflación y dos veces lo que han propuesto los gremios, y en reducir la jornada laboral en cuatro horas por semanas”.

Según el empresario, las cuatro horas que se reducirían a las 48, corresponden a un 8%. Al subir 4% al salario y disminuir 4 horas a la jornada laboral, según Uribe Moreno, se tendría “un incremento de remuneración para el trabajador, por hora laborada, del trece por ciento , que está bastante en línea con lo que han pidieron los trabajadores”.

“Es una fórmula que busca un gana gana para empresarios y trabajadores”, según el hijo del expresidente, si los trabajadores tienen más tiempo de disfrute, esto significa que tienen más tiempo de consumo, lo que también mueve de manera positiva la economía del país.

Uribe Moreno destacó que hay una tendencia y “estamos pasados de moda los colombianos, hay cosas que uno no puede frenar, la reducción de la jornada laboral es irreversible y tenemos dos opciones, hacerlo voluntariamente o que nos la impongan por ley, lo primero genera confianza y lo segundo resentimiento”, agregó que su propuesta ha sido bien recibida por varios empresarios.

Por otro lado, el empresario Tomás Uribe recalcó cuáles son sus razones para no incursionar en la política, especialmente, en la carrera por la Casa de Nariño dentro de dos años.

En primera medida, Uribe Moreno dijo que su padre “es una especie rara en la familia”, pues la familia del expresidente está llena de empresarios, al igual que la de su esposa Lina Moreno. Por esta razón, Uribe Moreno ha vivido rodeado de personas que hacen empresa, que es lo que realmente le gusta a él, “llevo 20 años en eso”.

Como una segunda razón, el empresario aseguró que “la actividad política es muy riesgosa y eso sí que lo hemos tenido que vivir en carne propia” . Uribe Moreno calificó como “indescriptible” el “sufrimiento de tener al padre privado de la libertad”.

Sin embargo, destacó que una de las razones más importante entre las “muchas” que tiene para no ser político es que tiene compromisos con sus socios y entrar a la política no estaría bien con ellos. “Tengo unos compromisos adquiridos con mis socios, mis compañeros de trabajo, mis clientes, mis proveedores y ponerme yo ahora de político no es serio con ellos”.

“Creo que desde el emprendimiento puedo contribuir mucho más al país, incluso más que desde la política”, agregó el empresario que además le dijo a el periodista de El Tiempo que había rechazado la entrevista anteriormente porque no tenía tiempo y estaba concentrado en recuperar sus empresas de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Yo soy un defensor a capa y espada de la gestión del Gobierno del presidente Duque. Bajó los impuestos, desmontó la mermelada, frenó el crecimiento del narcotráfico, le cumplió al país.

Además, Tomás Uribe Moreno destacó que Iván Duque está haciendo un buen trabajo, “yo creo que trabaja 80 horas a la semana, no me imagino sus muchachitos. Yo viví eso pequeño, es otra de las razones por las que no me gusta la política”, y se negó a opinar sobre Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

Finalmente, el hijo del expresidente Uribe destacó que en el Centro Democrático hay muchos líderes jóvenes y que podrían ser excelentes candidatos a la Presidencia en 2022. “Creo que hay un candidato que puede ser una sorpresa: Alirio Barrera, el exgobernador de Casanare. (...) También están Paloma Valencia, Paola Holguín, Edward Rodríguez, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, un estadista, con ese conocimiento del Estado, de manera que lo veo es que hay candidatos y muy buenos”.

Además, Uribe Moreno apostó con Francisco Valbuena, periodista de El Tiempo, que si dentro de un año él no es candidato a nada, Valbuena le invita un almuerzo.

