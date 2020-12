Gustavo Petro le respondió al empresario Mario Hernández con un video y le hizo una invitación

El empresario colombiano Mario Hernández y el político Gustavo Petro.

Después de las declaraciones del empresario Mario Hernández en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, en la que se refirió a Gustavo Petro como alguien que solo criticaba y que no es constructivo, el líder de la Colombia Humana le respondió que él sería uno de los grandes beneficiados con sus propuestas y que no le tuviera miedo a su programa.

“Sí, claro, yo le tengo temor a la izquierda, por sus discursos, por lo que chatean, siempre están viendo cosas malas, siempre hablando contra la gente, no siendo constructivos y eso no es” , dijo el empresario en la entrevista.

Dávila le preguntó a Hernández: ¿Qué es lo que le da temor de Gustavo Petro? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le preocupa de que llegue a ser presidente de Colombia? A lo que el empresario contestó: “Todos los comentarios que hace por chats. Nunca ve nada bueno, siempre es cosas malas, no es constructivo. Una verdadera izquierda realmente se sienta a trabajar para bien, no solo para lo malo”.

Ante las declaraciones de Hernández, uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista Gustavo Bolívar, quien no mencionó al empresario Hernández, pero sí solicitó a los empresarios que conversaran con Gustavo Petro para “alejar sus temores”. Según la revista Semana, Bolívar sí invitó a Hernández a dialogar con Petro, “le diría que hable con nosotros, que se siente con Petro y que le dé la oportunidad de conversar”.

Luego apareció en escena el excandidato para la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, quien, al igual que Bolívar, invitó a Hernández a dialogar con ellos ya que todos buscan aportar al país, aunque desde orillas distintas.

Finalmente, en las últimas horas, Gustavo Petro respondió en un video al empresario Mario Hernández, señalando que el programa de la Colombia Humana, dirigido por él, beneficiaría a muchos empresarios como Hernández. “No entiendo por qué hay que tenerle miedo a un programa que se ha defendido desde hace años, especialmente en la campaña de 2018, que habla de la industrialización de Colombia”.

El líder de la Colombia Humana destacó que “usted, Mario, sería uno de los grandes beneficiarios junto a miles de industriales colombianos de las confecciones, del cuero, de los zapatos, de la agroindustria que perfectamente se beneficiarían y socialmente toda Colombia con el programa de industrialización de la Colombia Humana”.

Gustavo Petro finalizó su respuesta diciéndole a Hernández que “no le tenga temor a la industrialización”.

Ante las invitaciones al diálogo por parte de tres representantes de la izquierda colombiana para que Mario Hernández conozca las propuestas de la Colombia Humana y no sienta temor de su programa, la revista Semana aseguró que volvió a comunicarse con el empresario para saber cuál era su respuesta a esas invitaciones.

El empresario respondió a la revista que, por el momento, se mantiene en su posición y alejado de la oposición, razón por la que no está interesado en reunirse con los políticos de la Colombia Humana. Agregó que se reunirá cuando haya un programa concreto y no solo de la izquierda, sino de cualquier candidato que aspire a la Presidencia de la República en 2022.

“A mí en este momento no me interesa perder el tiempo mientras no tenga la izquierda un plan concreto de qué piensa , cómo crecemos el país, cómo generamos empleo, cómo subimos el per cápita, cómo se mejora la salud, la educación y la seguridad”, aseguró Hernández al medio.

