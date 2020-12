Davinson Sánchez, de ‘amuleto’ de Mourinho a uno de los jugadores más depreciados de la Premier League

A pesar de ser parte del equipo que puntea la Premier League, el defensor central colombiano Davinson Sánchez no la pasa bien en este inicio de temporada de ensueño para el Tottenham Hotspur.

Para el portugués José Mourinho, DT de los ‘Spurs’, Sánchez no hace parte de los planes a corto y mediano plazo. A pesar de la estatura y corpulencia del central, Mourinho no llama al colombiano a los partidos. Cuando entra en la convocatoria para disputar la Premier League, el experimentado técnico no mueve al jugador oriundo del Cauca del banco.

Además, durante la temporada, el defensor de primer nivel ha recibido regaños por parte del portugués por el pobre rendimiento que presenta en el torneo continental Europa League. Según varios medios ingleses, la estadística no ayuda al jugador proveniente de Caloto. Los goles con Sánchez en el campo de juego son más que cuando el colombiano está en la banca o viendo el juego desde su casa.

Si bien se hace la comparación, el jugador solo ha jugado 12 partidos en la temporada. Cuatro de ellos se han disputado en la Premier League, mientras el Tottenham ha disputado 13 juegos en total por liga. Los 8 partidos restantes fueron jugados en el torneo continental.

La variación del precio de Sánchez

Esta baja en el rendimiento se ha visto reflejada en la devaluación del valor comercial del jugador, según TransferMarket. Según la página web, Sánchez sigue siendo el cuarto jugador más valioso de la cuadrilla del Tottenham y el más valioso en toda la Selección Colombia. Este precio se justifica por la juventud del defensa, que solo tiene 24 años de edad y ya es parte de uno de los equipos más grandes del viejo continente.

A su vez, ocupa el puesto 12 de jugadores con mayor valor en el rango de edad y es el defensa central número 18 en el mundo con más alto precio. En general, ocupa el puesto 123 en el mundo, según el valor comercial.

Si bien la proyección para el momento es buena, se ha venido devaluando desde abril del presente año. El jugador colombiano presentó su valor pico en diciembre de 2019, fecha en la que costaba 60 millones de euros. Posterior a esto, tuvo una importante devaluación cinco meses después.

En abril de 2020, meses en los que ya el mundo sobrellevaba la pandemia, con 23 años, el colombiano bajó su precio en 12 millones de euros. Esta cifra, a pesar de no ser modesta en comparación a otros jugadores de su mismo equipo, es una baja importante para cualquier jugador a su edad y llevó a que el colombiano costara 48 millones de euros.

De abril a octubre, 6 meses después, Davinson registró otra baja importante en corto tiempo que lo llevó a los 45 millones de euros, 3 millones menos que en el cuarto mes del mismo año.

Para diciembre y en menos de dos meses, Sánchez bajó de nuevo su precio: esta vez por 5 millones de euros. Para enero de 2021, el central colombiano tendrá un precio de 40 millones de euros. En suma, el oriundo de Caloto pasó a costar 60 millones de euros en octubre de 2019 a tener un valor de 40 millones en diciembre del año siguiente; es decir, un detrimento de 20 millones de euros en un poco más de un año.