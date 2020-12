La transformación de Catalina Acosta, tras superar los biopolímeros en sus labios

Catalina Acosta, señorita Colombia 1999.

Un año después de ser noticia por el lamentable estado de sus labios, a causa de unas infiltraciones que se realizó en su recorrido por las pasarelas y que le pasó cuenta en cobro con los años, la ex Señorita Colombia confesó que, a pesar del viacrucis de tuvo que pasar, que no fácil de superar, ahora puede lucir su sonrisa con tranquilidad.

En 2019, Acosta le contó su experiencia al programa La Red y detalló: “desde hace unos años subí mucho de peso y mis labios se agrandaron. Juraba que era por el exceso de kilos, pero luego de que logre bajar 15 kilos pensé que mis labios iban a volver a su tamaño normal, pero no fue así” .

Tras ver la extraña hinchazón de su boca, Catalina acudió a su médico de cabecera y este le confirmó que dicha reacción era por biopolímeros.

Imagen de los labios de Catalina Acosta, tras la cirugía de remoción de biopolímeros.

“Hasta que hablé con mi dermatóloga y ella me hizo ver que ese cambio de mis labios era reacción por las infiltraciones que me hice hace varios años. Cómo dice mi esposo “¿por qué les gustará a las mujeres volverse feas?”, y de verdad tiene razón. Pero son las bobadas que hacemos de jóvenes, o también por la moda, o por estereotipos de belleza que se van imponiendo. Por favor mujeres no nos hagamos bobadas. Aceptemos como somos, todas somos bellezas diferentes”, escribió en su cuenta de Instagram donde compartió imágenes del estado de sus labios.





La exreina, que está radicada en México, decidió regresar a Colombia para realizar el tratamiento a su dolencia. Ella quien publicó su proceso, afirmó que hubo momentos de crisis, pues no solo tenía el problema de su boca, sino que el exceso de peso era otro factor que le causaba depresión.

Luego de un año, tras superar esta difícil etapa de su salud, Catalina ha hecho un cambio radical en su vida, ahora tiene un estilo de vida saludable, una mejor alimentación y en especial unos labios naturales que le permiten sonreír y tener una vida normal. La actriz confesó que su hermana le ayudo a superar su exceso de peso y pasó de pesar 70 kilos a regresar a su peso ideal 50 kg.

Ana María Hoyos, otra actriz que padecía del mismo problema fue la clave para que ella acudiera un especialista y empezar todo el proceso quirúrgico para la remoción de la sustancia que le deformaba su boca.

“ Varias mujeres me han escrito contándome que se querían rellenar los labios, y desde que vieron mi testimonio decidieron no hacerlo. Me alegra en el alma saber que estoy contribuyendo para evitar que se hagan estas bobadas. Hace varios años no se sabía las consecuencias, pero ahora sí. Así que pilas no cometan errores”, indicó la exreina, quien expuso su caso para evitar que otras mujeres sufran los daños que tuvo que superar por varios meses.





