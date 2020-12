La historia de amor detrás del matrimonio de dos exhabitantes de calle en Barranquilla

Una conmovedora historia de amor y superación vivieron José Antonio Rada y Luz Patricia Henao, quienes se conocieron en rehabilitación y tras salir de las calles de Barranquilla, hoy son marido y mujer.

Antes de pasar por rehabilitación eran unos completos desconocidos. Luz Patricia, antioqueña, vivía en las calles de la llamada zona Cachacal de Barranquilla, y se prostituía para sobrevivir junto a su exesposo, mientras que José Antonio, más conocido como Pepe, vivía de la venta y el consumo de drogas, hecho que lo llevó a abandonar su hogar .

Ambos coincidieron luego de la decisión de Luz Patricia de rehabilitarse en la fundación Lugar de Encuentro San Francisco de Asís, tras 12 años de habitar en las calles. Ella asegura que volvió a la vida y a creer nuevamente en el amor

Gracias a Dios me levanté, conocí al señor José Antonio Rada allá y me empecé a enamorar, porque yo fui la que me enamoré de él. Entonces yo me dije: “La verdad que si Dios me lo puso por el camino, pues fue para algo bueno.”