El ‘Pibe’ Valderrama se fue con todo contra el VAR

La eliminación del Junior de Barranquilla en las semifinales de la Liga BetPlay, a manos del América de Cali , sigue dejando esquirlas sobre la actuación del equipo arbitral del compromiso, encabezado por el central Andrés Rojas. La participación del VAR ha sido duramente cuestionado por la prensa especializada, jugadores y exfutbolistas. Carlos “el Pibe” Valderrama se sumó a la discusión y cuestionó el uso de la herramienta tecnológica, en un último video en su canal de YouTube.

“Yo pensé que el VAR venía a ayudar a los árbitros, al contrario, ya los árbitros no pitan, no hacen nada, porque entran a la cancha y no toman decisiones. No solo pasa en Colombia, se da en todo el mundo; en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, donde sea. Entonces ese VAR no sirve para nada, o que quiten a los árbitros, porque están hechos unos payasos. Antes tomaban decisiones y se equivocaban, porque son seres humanos, ahora no sirven para nada” , sentenció el histórico diez de la ‘tricolor’.

El ‘Pibe’ se detuvo en algunas de las jugadas polémicas que tuvo el duelo de semifinales y aseguró que no entendió las razones por las que el colegiado arbitral anuló la anotación de Gabriel Fuentes, que significaba el descuento del ‘tiburón’. “Gol, golazo de Fuentes; lo anularon porque la brisa me dio en el cabello y pasó la línea del último defensor. No entiendo esa vaina y el árbitro invalida el gol, que es válido en cualquier parte del mundo, porque lo llamaron del VAR”, puntualizó.

Su lluvia de críticas no cesó y atacó a los jueces por no tener el mismo rasero con acciones idénticas. “El balón le pega a Velasco, con la mano abierta —igualita que la de Didier Moreno que señaló—, y determinó que no era pena máxima. El VAR no dijo nada y eso es lo que no entendemos” , agregó Valderrama, quien también cuestionó el nivel del cuadro ‘rojiblanco’.

En las últimas horas, el discutido arbitraje de Rojas y sus compañeros recibió otro golpe por cuenta de los periodistas del programa de Saque Largo, de Win Sports +. Durante la emisión de ayer, lunes, mostraron la imagen del gol que le anularon a Fuentes, con una lupa que hace parte de la tecnología con la que analizan los juegos, y mostraron que Miguel Ángel Borja estaba habilitado, por lo que era legítimo.

Ante la evidencia, la imagen fue replicada en las redes y el comunicador Juan Salvador Bárcena, director de Habla Deportes, la compartió en su cuenta de Twitter, acompañada del mensaje “roVARon la jugada”.

