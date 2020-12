Más equipos del fútbol colombiano podrían perder el reconocimiento deportivo

Luego de casi dos meses de que el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, en rueda de prensa, anunciara la suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo debido a la falta de pago a sus empleados y jugadores, así como la no cancelación de algunas obligaciones parafiscales, se supo que otros equipos colombianos están en riesgo.

En Blu Radio, el periodista Javier Hernández dijo que dos equipos más del fútbol profesional colombiano están a punto de seguir los pasos del ‘doblemente glorioso’.

Según el periodista, uno es de primera división y el otro es de la primera B y podrían perder el reconocimiento deportivo por el incumplimiento de pagos a los acreedores.

De acuerdo con la emisora, Patriotas, Pereira, Bucaramanga, Jaguares, Llaneros, Leones y Unión Magdalena son hasta el momento los que han suspendido contratos y no han cumplido con los pagos, y uno de ellos estaría por perder el reconocimiento deportivo.

El pasado 5 de noviembre entró en rigor la suspensión en contra del equipo cucuteño, luego de que se notificara al presidente.

El Cúcuta era uno de los equipos de fútbol más importante de la liga de primera categoría en Colombia. Desde el 2015 el equipo empezó a acumular millonarias deudas que lo llevaron a la situación actual. El pasado es de octubre e n rueda de prensa, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, afirmó sobre el futuro del equipo lo siguiente:

Queremos informar al país que se han cumplido todas las instancias del código de procedimiento, basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales por el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción.