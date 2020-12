“Mi relación con Sergio Fajardo es de competidores”: Jorge Enrique Robledo frente a elecciones de 2022

Senador y directivo del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo. Foto: Senado de Colombia.

El panorama para las elecciones presidenciales de 2022 ya tiene varios actores principales y otros que, aunque no digan nada, están nominados como futuros candidatos. De la misma forma, ya se habla sobre las posibles alianzas que se realizarían desde la oposición para llegar a la Casa de Nariño en dos años.

Sin embargo, Jorge Enrique Robledo ya descartó volver a unirse con el excandidato presidencial Sergio Fajardo , con quien creo una alianza durante las elecciones del 2018. Luego de que la Contraloría le imputara cargos a Sergio Fajardo por los errores cometidos en la construcción de la megaobra de Hidroituango y de que este se pronunciara al respecto, la candidatura de Fajardo para la Presidencia de la República en 2022 pierde adeptos.

Ante la actual situación del excandidato presidencial, a Jorge Enrique Robledo se le preguntó en una entrevista con Channel Plus sobre su relación con Fajardo, teniendo en cuenta que en los anteriores comicios fueron aliados. “Hoy mi relación con Fajardo es la de competidores. Él está aspirando a la Presidencia de la República y yo estoy aspirando a la Presidencia de la República. Lo he dicho en todos los tonos: lo que sucedió la vez pasada, que yo retiré mi candidatura, no va a suceder”.

En 2018, la candidatura a la Presidencia de la República de Jorge Enrique Robledo se perdió al unirse a la Coalición Colombia, de la cual era candidato Sergio Fajardo, con Claudia López como su fórmula vicepresidencial. En ese entonces, según Robledo, ellos llegaron a un acuerdo que según todos los integrantes era bueno para el país.

En ese entonces el exgobernador, que ahora está imputado por su falta de supervisión en las obras de la hidroeléctrica, fue el candidato que competía contra el petrismo y el uribismo para ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, el apoyo del movimiento Compromiso Ciudadano, una parte del Polo que representaba Robledo y la Alianza Verde de Claudia López, no fueron suficientes para llegar a la segunda vuelta.

El congresista agregó que se trataba de un acuerdo programático, a través del cual él renunció a su candidatura para unirse al líder del movimiento ‘Se Puede’, acuerdo del que no se arrepiente pues “generaba beneficios a Colombia, creo que estuvo bien planteado y no tengo arrepentimientos sobre eso, todos los que participamos en ese acuerdo actuamos con dignidad”.

En seguida Robledo destacó que el acuerdo de 2018 ya no existía, razón por la que ahora ve a Sergio Fajardo como un competidor para ocupar la Presidencia. Además, el congresista de la oposición señaló que “lo único que me puede sacar de esta carrera por la Presidencia es que alguien me saque, que en un momento u otro pierda una votación y adiós”.

Jorge Enrique Robledo, hace parte de varios posibles candidatos para ocupar la Casa de Nariño en 2020 y, en una entrevista para Noticias Caracol, declaró que haría parte de “un Gran Pacto Nacional en el que reconozcamos que las cosas no van bien pero que podamos defender la salud y la educación como un derecho fundamental (...) yo voy hasta el final en esta aspiración presidencial. No soy un ambicioso con el poder pero voy a presentar mi nombre defendiendo mis convicciones”.

Por otro lado, sobre la investigación de la Contraloría contra su anterior aliado y ahora competidor, Robledo manifestó que por ahora todo se trata de una acusación contra Sergio Fajardo, en la que él “tendrá que dar las explicaciones que tenga que dar (...) ya veremos qué decisiones jurídicas y políticas se generan en torno a esas situaciones, esperemos a ver qué va a pasar”, le dijo a Channel Plus.

