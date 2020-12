Esperanza Gómez reveló qué tipo de práctica sexual le restringe su esposo

Esperanza soñaba con ser agrónoma (Instagram / esperanzagomez)

En entrevista con Pulzo, la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez dijo que de los pedidos que ha recibido de sus seguidores está el que participe de un gang bang, acto en el que se tiene sexo con varias parejas al mismo tiempo. Sin embargo, la actriz reconoció que su esposo no la deja.

La actriz explicó en la entrevista con el medio que, a pesar de la restricción, sí ha participado de uno, que transmitió a través de Snapchat. Gómez cuenta que fue su esposo quien le pidió hacerlo en medio de una “situación especial” en otro país, pero cree que no volverá a ocurrir.

También explicó que, aunque tiene acuerdos con su esposo para no hacer ciertas cosas, no es una prohibición absoluta, ya que, como en la ocasión del gang bang, se puede dar por el momento.

Hace unos días, la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez fue invitada al último episodio del año del programa televisivo ‘La Tele Letal’, donde reveló detalles inéditos de su carrera en la pornografía y opinó sobre algunos personajes de la coyuntura política del país, como el expresidente Álvaro Uribe, el exalcalde Gustavo Petro, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y la congresista María Fernanda Cabal, entre otros.

“Con Néstor Humberto Martínez me atrevería a darle látigo. Así, que esté en cuatro y darle látigo. Me parece que no lo castigaron mucho de pequeño”, mencionó la actriz caldense. Gómez se refirió a ella Cabal tajantemente y dijo que con ella “no me atrevería a nada. No me gusta como persona, como mujer, como trata a las personas y cómo piensa que todo el mundo en Colombia es estúpido. No puedo”

Por un lado, se negó rotundamente a establecer algún vínculo con el expresidente y excongresista Álvaro Uribe Vélez. Santiago Moure le preguntó, en todo irónico, si dejaría que Uribe le hiciera lo mismo que con el país. A lo que Esperanza respondió rápidamente:

“¿Que me cul...? No, jamás. Yo creo que Colombia ya está demasiado cul.. por Uribe y ya una más no”.

Con respecto a Petro, expresó que le gustaban los hombres con ‘gafitas, nerd’, pero dijo que lástima porque estaba casado y que se sentía identificada con él.

En una entrevista con Alejandra Azcárate, Esperanza confesó que su gusto por el contenido para adultos inició a los 13 años. “Me gustaba la pornografía impresa. Me enamoré de la pornografía cuando tenía 13 años”, dijo la actriz, agregando que, pese a que le gustaba, de sexo poco o nada sabía. “Yo no sabía que existían los condones (...) El único sexo del que sabía era el de los conejos o caballos, que veía cuando iba a la finca de mi padre; pero se vienen rápido”.

La colombiana inició su carrera en la pornografía luego de que, una noche del 2009, le confesara a su “marido” que quería ser actriz porno, a lo que él respondió que le parecía buena la idea. Que si su sueño era ese, luchara por él, que así iba a tener las tres ‘P’, “la Playboy, la porno y la perra”. Dos semanas después de la conversación, y sin saber inglés, viajó a Miami para tocar las puertas de las productoras de cine para adultos.