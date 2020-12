Duque propone un gobierno de transición en el que participe el chavismo

El Presidente Duque dio la bienvenida al dirigente venezolano Leopoldo López y le reiteró su decisión de continuar trabajando para que la democracia retorne a Venezuela.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que en Venezuela es necesario consolidar un gobierno de transición con una representación amplia “donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores”, con el fin de hacer una convocatoria a elecciones libres “y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.

El mandatario colombiano lanzó la propuesta en el marco de una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en la que estuvo presente, como invitado especial, el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien se encuentra en Colombia buscando la consolidación de un “frente internacional” en contra del actual régimen venezolano.

Durante su intervención, Duque destacó la figura de López, a quien llamó “hermano y amigo”, como “una voz corajuda y gallarda, para la defensa de la libertad en su país”.

El gobernante colombiano recordó que, hace 21 años “se comenzó a fraguar en Venezuela un proceso de deterioro institucional” que dio como resultado “el aniquilamiento” de la independencia de los poderes públicos, la destrucción de la iniciativa privada, la libertad de expresión, de prensa y de asociación.

Duque insistió en que en el vecino país se destruyó el tejido empresarial y la capacidad del periodismo de ejercer su labor de denuncia. “Se aniquiló la posibilidad de que, en el ejercicio de la democracia, se le permitiera al ciudadano ir a las urnas a expresar, en conciencia, quiénes y cómo deben gobernarlo”.

El presidente colombiano calificó como preocupante que esto hubiera ocurrido “ante los ojos de todo un continente” y afirmó que, no puede aceptarse la indiferencia frente a la situación del vecino país. “La comunidad internacional no puede quedarse solo en pronunciamientos, porque lo que hemos visto en estos años es como la oposición, la resistencia democrática fue llevada, no solamente a limitarle sus derechos políticos, como lo vivió Leopoldo, sino que tuvo que someterse a un encarcelamiento injusto, absurdo y torturador”.

El Presidente Duque asistió al lanzamiento del 'Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2020-2022', acto celebrado en la Casa de Nariño.

Nadie abandona su país porque quiere

El exdiputado Leopoldo López intervino también en la ceremonia y agradeció al mandatario y al pueblo colombiano por acoger “a todos los venezolanos que han tenido que cruzar la frontera, no porque querían sino porque tuvieron”.

El dirigente opositor aseguró que su país su país no podrá ser “definitivamente libre” sin ayuda internacional. “Necesitamos el acompañamiento de nuestros vecinos, de los gobiernos, de los parlamentos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación, de los ciudadanos y de la opinión pública”.

López destacó que, en esta fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, su país sigue transitando el camino contrario. “Fue un proceso que, durante los últimos años, pasó inadvertido para muchos. Nosotros gritábamos ‘libertad’ en Venezuela y no nos escuchaban en el mundo”.

El dirigente afirmó que durante mucho tiempo la comunidad internacional pensó que lo que pasaba en Venezuela era “un experimento democrático interesante, caribeño, tropical y que había que hacerle concesiones al autoritarismo”.

Sostuvo que cuando los disidentes gritaban liberad, algunos pensaban que estaban exagerando. “Y hoy estamos viendo las consecuencias”.

Concluyó Leopoldo López que, hoy, la lucha por la libertad en Venezuela es la lucha por los derechos humanos. “No puede haber respeto a los derechos humanos si no hay libertad, no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia y nosotros, hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos como un grito por la libertad”.