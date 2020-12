Congresista de Cambio Radical ‘entutela’ a MinSalud por no dar información sobre vacunas

Fernando Ruiz, Ministro de Salud de Colombia: en diciembre tendremos todavía la pandemia Efe. EFE/ Ministerio de Salud de Colombia SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En la mañana de este miércoles, José Daniel López, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que reveló que puso una tutela en contra del Ministerio de Salud, representado por el doctor Fernando Ruiz, porque la cartera no respondió a algunas incógnitas que López le planteo a la entidad sobre la adquisición de la vacuna del COVID-19 en Colombia.

“El 11 de noviembre presenté derecho de petición sobre las vacunas Covid-19. Pasado casi un mes, luego de un oficio de reiteración con copia a la Procuraduría General de la Nación y pese a que el término legal era de cinco días, las preguntas siguen sin respuesta”, dijo el congresista en su video denuncia.

El parlamentario, además, anunció cuáles fueron los requerimientos que le hizo a MinSalud y que aún, según López, no tienen una respuesta concreta. El congresista dijo que aún no se define cuál será el plan que el país ejecutará para adquirir la inmunización contra el coronavirus, además, dijo que por el momento solo hay 10 millones de vacunas aseguradas, sin embargo, López dice en su video que tampoco está claro cuál será la “logística y preparativos en curso para transportar y aplicar a lo largo del territorio nacional vacunas que requieren condiciones de refrigeración muy especiales (-70ºC)”, expresó el miembro de Cambio Radical, quien añadió que otro de los puntos cuestionables del Ministerio de Salud es que no se ha definido el “presupuesto previsto para las vacunas y la logística correspondiente”.

“En el tema de las vacunas lo que ha reinado es la opacidad en la información pública. La Ley Quinta le da al Gobierno y al Ministerio de Salud en particular 5 días para contestar, van 29 y no han contestado”, afirmó López.

El legislador también cuestionó a la carta de Salud del país y le preguntó “¿Por qué tanto misterio?”. Además, los exhortó a revelar esta información de interés público y les lanzó otra incógnita: “¿A qué se debe el silencio?”, indagó el parlamentario, quien añadió una pulla al ministerio, diciendo que “Huele mucho a improvisación” y que espera que la tutela interpuesta a MinSalud “nos ayude a obtener estas respuestas”.

“La acción de tutela que se presenta tiene como propósito solicitar la protección del derecho fundamental de petición, en su manifestación a recibir informaciones por parte de las autoridades públicas”, se lee en uno de los apartados de la tutela.

López, quien es politólogo de profesión, también aseguró que la respuesta a las preguntas que él mismo planteó le permitirán a la opinión pública “conocer de informaciones necesarias para el ejercicio de control de la actuación de esta autoridad pública en un tema de especial importancia y de interés general, como lo es el plan logístico de vacunación contra el SARS COVID-19″, denunció el congresista, que ‘echó mano’ de las cifras del coronavirus en Colombia, reveladas por la cartera entutelada y dijo que el covid-19, “a fecha 7 de diciembre de 2020, ha ocasionado 37.995 muertes en nuestro país, de acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud”.

Este sería otro de los procesos judiciales que la carta enfrenta en estos momentos. Recordemos que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se enfrenta a otro fallo del Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien le ordenó a él y el Ministerio que lidera que exija pruebas PRC para el coronavirus a los extranjeros que ingresen al territorio colombiano.

“Así sea por vía de una orden judicial, -MinSalud- se digne a responder las preguntas que nos estamos haciendo todos los colombianos”, repuntó el representante.

