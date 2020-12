30 años de la Operación Casa Verde: así se vivió el intento fallido del Gobierno para exterminar a los máximos jefes de las Farc-EP

162

El 9 de diciembre de 1990, el gobierno del entonces presidente César Gaviria dio la orden de iniciar la Operación Casa Verde, también llamada Operación Colombia. Un ataque frontal del Ejército Nacional contra las bases de la guerrilla extinta de las Farc-EP que se accionó el mismo día en que el país elegía a los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente.

Todo sucedió alrededor del municipio de La Uribe, Meta y la orden era penetrar un cañón que sitiaba varias zonas denominadas por el grupo armado como “La Guacha”, “El Rincón de los Viejitos”, la “Escuela de Cuadros” y “Casa Verde” ; este último reconocido porque las instalaciones tenían un techo verde de zinc distintivo, y fueron escenario de visitas de políticos y miembros de la sociedad civil, durante los diálogos de La Uribe en 1984.

Esta sede guerrillera, durante los periodos del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990), sirvió de marco para la realización de las conversaciones de paz entre el gobierno y las Farc, donde se estableció formalmente la existencia de un acuerdo de cese al fuego entre los 27 frentes de la organización marxista y el Estado colombiano.

Sin embargo, el acuerdo se rompió en 1987 tras una emboscada en Caquetá que dejó a 26 soldados muertos. Virgilio Barco, presidente en ese entonces, declaró que la tregua no tenía vigencia en los lugares donde habían ocurrido los ataques.

Entre 1989 y 1990 la táctica militar giró radicalmente, el Ejército Nacional decidió reentrenar a 85.000 soldados, 3.500 oficiales y 9.500 suboficiales y empezó a gestar un ataque frontal para acabar por vía militar ‘Casa Verde’, ese espacio donde el Estado no ejercía soberanía.

En los puntos que se convirtieron en el objetivo, las Farc construyeron una completa red de campamentos en los cuales se encontraba el Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO), el bloque de las Farc con mayor poderío militar, que contaba con la presencia habitual del principal cabecilla de esta guerrilla: “Manuel Marulanda Vélez”, alias Tirofijo.

Estas zonas además servían para la planificación de actos ilegales por parte de la guerrilla, con centros de entrenamientos para sus hombres y albergues de algunos de sus principales cabecillas.

Operación Colombia

El 9 de diciembre de 1990 el objetivo era “destruir instalaciones, capturar o dar de baja elementos de las FARC” , decía la orden.

La Fuerza Aérea Colombiana envío tripulaciones de aeronaves de combate Kfir, A-37 y AC-47 y helicópteros UH-60, UH1-H, Bell 212 y Hughes 500; eran las encargadas de cubrir gran parte de la operación, entre estas el desembarco de más de 500 hombres, orgánicos del Batallón de Fuerzas Especiales No.1 “Ambrosio Almeida” y No.2 “Francisco Almeida”.

Ese día, las Farc tumbaron de los cielos al Bell 212 artillado, en el que murieron sus cuatro tripulantes: el piloto Teniente Julio César Sanabria, el copiloto Subteniente John Mario Alarcón Gómez, el Técnico Tercero Jaime Eduardo Ríos Vanegas y el Técnico Cuarto Reinel Gómez Antolínez.

“Fue un día de mucha incertidumbre de lo que encontraríamos por parte de las Farc, la geografía de esa zona ofrecía todos los retos posibles: estrechos caños y nubes perpetuas”, relató el mayor general Jorge Tadeo Borbón, piloto de uno de los helicópteros que participó en la operación, cyu testimonio reposa en la página oficial de la Fuerza Área de Colombia.

Borbón también detalló como al principio parecía tranquilo, pero todo cambió cuando entraron al cañón, fue cuando empezó el fuego en contra. Las Farc se plantaron en la defensa de la ´Casa Verde´ en la parte alta del cañón, por el cual necesariamente tenían que ingresar las aeronaves , nichos de ametralladoras cortaban el paso de las aeronaves.

Yo tuve el momento difícil de ver estrellarse el helicóptero contra el terreno, venía detrás de él, por la frecuencia pude oír el grito. Fue muy difícil, tratamos de hacer algo, yo aterricé al lado del helicóptero, tratamos de sacar los cuerpos.

El fracaso de la Operación Casa Verde

La operación fracasó prácticamente porque las Farc ya se venían preparando para este ataque desde tiempo atrás. El logro mayor fue borrar del mapa ‘Casa Verde’, un símbolo de las Farc.

El Espectador logró hablar con Marcela González, una exguerrillera de las Farc que para la época del bombardeo a ‘Casa Verde’ fungía como enfermera. “Todos los días, a las 5:00 a.m., teníamos que subirnos a las trincheras que habíamos montado en la parte más alta de la cordillera. Si llegaban las 8:00 a.m. y no habían atacado, nos bajábamos otra vez a los campamentos”.

El diario colombiano además cuenta que de “Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano y Rodrigo Londoño o Timochenko, según testimonios de quienes vivieron el bombardeo, solo permaneció en la zona el primero y fue el encargado de dirigir la resistencia al ataque, mientras que los demás ya se habían replegado más adentro del páramo de Sumapaz, entre Meta y Cundinamarca”.

El conflicto entre las Farc y el Estado colombiano siguió 26 años más, hasta los acuerdos de paz que se firmaron en 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Los guerrilleros se desmovilizaron y los contados jefes que quedaron irrumpieron en la política con el partido Farc.

El ambicioso documento que firmaron el 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y el �ltimo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londo�o, contiene objetivos de transformaci�n social profunda, incluida una reforma rural, que hasta el momento no han tenido mayor desarrollo. EFE/MAURICIO DUENAS CASTA�EDA/Archivo

La ‘Casa Verde’ del posconflicto

En 2018 varios desmovilizados de las Farc crearon una nueva ‘Casa Verde’ esta vez como una apuesta para el turismo de la región del Meta. En la vereda Buenavista, en Mesetas, a 20 kilómetros de donde se ubicaba la ‘Casa Verde’ de la guerra, se ubica este proyecto del posconflicto.

Foto: Óscar Bernal / CEET/La Biblioteca ubicada en la vereda de Buenavista, en Mesetas (Meta), construida por los excombatientes, también haría parte del recorrido turístico en la zona.

“Queremos hacer un turismo de naturaleza, ecológico e histórico, que logre interpretar las vivencias nuestras pero también la historia rural del país que no se conoce. La gente cree que los excombatientes de las Farc solo sabían echar bala y hacer daño, pues no, también trabajábamos y estudiábamos”, dijo José Aldinever Sierra Sabogal, el nombre en la cédula de ‘Aldinever Morantes’, uno de los jefes de la ETCR de Buenavista.