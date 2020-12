Prográmese para maratonear los festivos de diciembre

Como de costumbre, las plataformas digitales hacen el anuncio de sus estrenos de películas, series y nuevas temporadas por inicio de mes y para cerrar el año con broche de oro. Sobre todo en uno de los mejores, pues debido a la pandemia por el covid-19, y según cifras de Netflix, el aumento de consumo de contenidos en streaming subió un 200% y más de un millón de personas se suscribieron a los canales.

Además, con la llegada de Disney + al país se amplió la oferta de nuevos contenidos y se le dio en la vena del gusto a quienes consumen dibujos animados, historias de fantasía y toda el poder de los superhéroes.

Para este mes se ha hablado de dos lanzamientos con los que el público ha interactuado en redes sociales desde meses atrás y los cuales ya han sido fuertemente criticados: el estreno de Mulán, la nueva versión de Disney + y la nueva serie de Selena Quintanilla. En redes sociales se ha dicho que la primera, Mulán, tuvo un cambio muy drástico respecto a la historia original y la segunda, Selena Quintanilla, es más de lo mismo.

Pero no hay que quedarse ahí, hay muchos más lanzamientos en Colombia, que pueden funcionar para maratonear por horas en la temporada de festivos por la Navidad. Este es el listado:

Amazon Prime Video:

1 de diciembre

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Película)

Dos hermanos (Película)

El ministerio de la felicidad (Película)

La suerte en tus manos (Película)

3 de diciembre

La Guzmán (Serie)

Can You Keep a Secret (Película)

10 de diciembre

The Wedding Year (Película)

11 de diciembre

Salvajes (Serie)

I’m Your Woman (Película)

El mundo fuera (Documental)

15 de diciembre

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (Película)

16 de diciembre

The Expanse (Serie)

Disney +:

4 de diciembre

LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas (Especial)

Mi Pobre Angelito (Película)

El Regalo Prometido 2 (Película)

Mulan (Película)

11 de diciembre

Safety, la última línea de defensa (Película)

High School Musical: El musical: Especial de las Fiestas (Especial)

La Floreria de Bárbara (Serie)

La Casa de Disney Junior (Serie)

18 de diciembre

Belleza negra (Película)

Becoming (Serie)

Escuela de Ballet (Serie)

Contra lo imposible (Película)

Single Parents (Serie)

Marvel Comics X-Men (Serie)

Secretos veterinarios (Serie)

Bia (Serie)

Out (Corto)

25 de diciembre

SOUL (Película)

Por dentro de Pixar (Serie)

Conociendo a los chimpancés (Serie)

Disney Gallery: The Mandalorian (Especial)

Madriguera (Corto)

Diario de Greg: un viaje de locos(Película)

Editorial use only. No book cover usage. Mandatory Credit: Photo by Universal/Kobal/Shutterstock (5886045as) Henry Thomas Et The Extra-Terrestrial - 1982 Director: Steven Spielberg Universal USA Scene Still Et The Extra Terrestrial / E.T. E.T. l'extraterrestre

Netflix:

1 de diciembre

Mad Max: Fury on the Road (Película)

Las películas navideñas que nos formaron (Serie)

El deseo de Navidad de Ángela (Película)

300 (Película)

Hard To Kill (Película)

El Juez (Película)

Divergente (Película)

2 de diciembre

El Secreto (Película)

La Maldición de la casa Winchester (Película)

4 de diciembre

Selena (Serie)

Big Mouth - Temporada 4 (Serie)

La rosa de Bombay (Película)

Mank (Película)

Fuego cruzado por Navidad (Película)

Nueve vidas tiene Leyla (Película)

8 de diciembre

Señor Iglesias - Temporada 3 (Serie)

9 de diciembre

La increíble historia de la Isla de las Rosas (Película)

Rascacielos: Rescate en las alturas (Película)

10 de diciembre

Alice in Borderline (Serie)

11 de diciembre

El desorden que dejas (Serie)

El baile (Película)

14 de diciembre

Tiny Pretty Thing (Serie)

15 de diciembre

La Liga de la Justicia (Película)

16 de diciembre

Cambio de papeles (Película)

18 de diciembre

La madre del blues (Película)

Sweet Home (Serie)

Navidad en casa - Temporada 2 (Serie)

23 de diciembre

Cielo de medianoche (Película)

12 horas para sobrevivir (Película)

Wimbledon (Película)

25 de diciembre

Bidgerton (Serie)

29 de diciembre

DC’s Legends of Tomorrow - Temporada 5 (Serie)

30 de diciembre

Equinox (Serie)

31 de diciembre

Vikingos - Temporada 6 (Serie)

El mundo oculto de Sabrina - Temporada 4 (Serie)

40 días y 40 noches (Película)

E.T. el extraterrestre (Película)

