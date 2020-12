Video: Yina Calderón se regaló otro carro, esta vez de Navidad: lo mostró y explicó por qué escogió ese particular modelo

Yina Calderón

La controvertida exprotagonista de Novela, empresaria e influenciadora colombiana Yina Calderón reveló en un video el regalo que se dio para navidad. Como no podía ser de otra manera, Calderón se compró, nuevamente, un vehículo muy particular de acuerdo a su personalidad.

En varios videos, la mujer contó que su ‘aguinaldo’ recién llegó para alegrar su diciembre. Hace menos de un año, en mayo de 2020, Yina contó que se había comprado un primer carro, una imponente camioneta Toyota FJ Cruiser, avalada en unos $177 millones.

“La muestro porque quiero y puedo, la compré con mi trabajo, ni robando.... Trabajando señores, dejen tanta envidia”, dijo en su momento

En este diciembre, Yina Calderón se decidió por un clásico renovado, su nuevo juguete es un Volkswagen New Beetle, color rojo encendido y de corte deportivo. Escogió ese modelo específico porque le recuerda “al carro de la Barbie”, como ella misma cuenta en el video.

“Tenemos nueva nave” y “este me lo trajo el niño dios” fueron algunas de las frases de Yina Calderón al mostrar su vehículo, del que dijo es completamente nuevo.

En la publicación muestra el interior del vehículo, que también tiene detalles en rojo en el tablero y la cojinería. Su novio, según dijo, le regaló un peluche para la palanca de cambios. Se trata de un modelo exclusivo de la marca que se dejó de comercializar en 2019, según el portal Pulzo. La referencia que escogió Calderón estaría avaluada en hasta $80 millones.

Yina Calderón ya es una aficionada a los carros. Este mismo año, en octubre, le regaló de cumpleaños a su mamá Merly un KIA Picanto

Un año difícil para Yina

A pesar de los éxitos profesionales, financieros, y el trago agridulce en el amor pues cortó con su nuevo novio, la empresaria ha afrontado serios quebrantos de salud.

Carlos Ramos fue el cirujano encargado de retirar los biopolímeros que tenía en sus glúteos Yina Calderón -los cuales, al parecer, no solo estaban afectando su físico, sino su salud- y realizar una cirugía de reconstrucción para mejorar el aspecto de la cola de la influenciadora.

Calderón, en ese momento, fue aplaudida por sus seguidores, quienes, en varias ocasiones, han manifestado su preocupación por las recurrentes visitas de Calderón al cirujano. Para sus fanáticos, retirarse los biopolímeros mejoraba el aspecto de su cola y significaba un “regreso a lo natural” por parte de la ex participante de “Protagonistas de Nuestra Tele”.

Sin embargo, la influenciadora tuvo que ser intervenida de urgencia por el cirujano Ramos, el pasado 31 de octubre, pues los puntos de su cirugía en el glúteo se abrieron a causa de su irresponsabilidad, como ella misma lo afirmó en redes sociales.

“Quería aclararles una situación importante. Como ustedes saben yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz, pero yo no fui juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando”, explicó Calderón en sus redes sociales.

El cirujano se refirió a la dificultad de la cirugía y la irresponsabilidad de la influenciadora en su cuenta oficial de Instagram. “No ha sido una paciente fácil (...) teníamos todo para tener todas las complicaciones del mundo, el trabajo que hicimos quedó muy bien hecho porque, a pesar de que ella no seguía las recomendaciones, la cirugía no se perdió”.

Ramos aseguró que él le advirtió a Calderón, desde un inicio, que esas prótesis no le convenían. También afirmó que muy pocos cirujanos se atreverían a intervenir casos como estos, porque el fracaso es muy probable ante la dificultad.

El ‘cirujano de las barbies’ aseguró sentirse “aburrido y triste” porque Yina Calderón no sigue las recomendaciones, razón por la que tuvo complicaciones tras la cirugía. Contó que duró casi 4 horas en la cirugía de reconstrucción de glúteos de Calderón, porque “tuvimos que hacer de todo”, pero que la cirugía no se dañó, solo se zafaron unos puntos.

El galeno afirmó que las acciones irresponsables de la influenciadora “dan rabia y yo a ella le he hablado a las buenas, serio y la semana pasada sí le hablé muy fuerte porque es la vida de ella y nuestro trabajo, no es lindo ver que no valoran nuestro trabajo, ahora ella está convaleciente y parece que por fin se está cuidando”.

El cirujano recalcó que la influenciadora es una persona muy bonita y decidió operarla porque vio el matoneo del que era víctima por su aspecto físico y “me sentí en la obligación moral de ayudarla”. Estas son las declaraciones que dio el cirujano plástico, en las que también habló sobre su periodo en la cárcel en Puerto Rico:

Se hizo otra cirugía en la cara

El último encuentro de la influenciadora con el bisturí fue a inicios de noviembre, para realizarse un perfilamiento en el rostro, cirugía que fue “bastante compleja”, según ella.

Calderón volvió a ser criticada cuando apareció en sus historias de Instagram con la cara hinchada a causa de una nueva cirugía. Famosa por sus polémicas “putifiestas”, Calderón subió un video en el que afirmaba que le dolía todo a causa de la nueva cirugía en su rostro y la recuperación de la de los glúteos. El video fue borrador a los pocos minutos de su perfil oficial, pero varias cuentas de entretenimiento subieron la captura de pantalla y, en los comentarios de esas publicaciones, algunos de los usuarios expresaron su alarma y definieron como “deforme” el resultado de la nueva cirugía.

Unas horas más tarde, Calderón decidió responder preguntas de sus seguidores a través de las historias de Instagram y, como era de esperar, los cuestionamientos se enfocaron en su nueva cirugía. La influenciadora aseguró a sus más de dos millones de seguidores que la operación es muy compleja y que se había “desaparecido” unos días de las redes sociales porque no se sentía bien y no quería “venir a llorar aquí”.