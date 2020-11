Imágenes sensibles y dolorosas: Yina Calderón reveló el difícil proceso de recuperación de su cirugía de glúteos

Yina Calderón / Instagram

La influenciadora colombiana Yina Calderón es tendencia en Twitter en la mañana de este domingo por las fotos que publicó en sus historias de Instagram donde se evidencia el difícil proceso de recuperación que sufrió la mujer después de someterse a una cirugía de extracción de biopolímeros en los glúteos.

Calderón mostró algunos fragmentos de la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse para ‘regresar a la normalidad’. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Carlos Ramos, quien le realizó una reconstrucción glútea y después, por irresponsabilidad que admitió la misma influenciadora, el doctor tuvo que volver a intervenirla.

Yina reconoció que pese a que el equipo médico le dio un instructivo que debía seguir para que el postquirúrgico fuera todo un éxito, hizo caso omiso y consumió alcohol, salió a lugares públicos y no se cuidó como debía.

La exprotagonista de novela está pasando, nuevamente, un trago amargo a causa de los implantes en los glúteos y los biopolímeros que le implantaron. En una de las historias que publicó Calderón se lee: “La herida hace 8 días se me volvió a abrir”. Además, dice que tres días después los puntos se volvieron a caer, por lo que el médico que actualmente la atiende se vio obligado a ponerle un sistema que ayuda a cerrar la herida, sin puntos.

“Es una cirugía muy compleja, que inicia gracias a un veneno llamado biopolímero, sumándole mi irresponsabilidad y que no seguí las recomendaciones del cirujano”, dijo la influenciadora, quien recientemente también se hizo una cirugía en el rostro.

Estas son las fotos y videos que Calderón subió a su cuenta de Instagram. ADVERTENCIA: imágenes sensibles.

Cuál fue la cirugía en el rostro

El último encuentro de la influenciadora con el bisturí fue a inicios de esta semana, para realizarse un perfilamiento en el rostro, cirugía que fue “bastante compleja”, según ella.

Recientemente, Calderón acudió al cirujano para retirar los biopolímeros que tenía en sus glúteos, los cuales, al parecer, no solo estaban afectando su físico, sino su salud. Esta situación también la han vivido anteriormente famosas como Lina Tejeiro y Jessica Cediel.

La influenciadora, en ese momento, fue aplaudida por sus seguidores, quienes en varias ocasiones han manifestado su preocupación por las recurrentes visitas de Calderón al cirujano. Para sus fanáticos, retirarse los biopolímeros mejoraba el aspecto de su cola y significaba un “regreso a lo natural” por parte de la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, Calderón volvió a ser criticada cuando, este martes, apareció en sus historias de Instagram con la cara hinchada a causa de una nueva cirugía. Lo que más alarmó a sus seguidores es que, el fin de semana de Halloween, la influenciadora tuvo que ser intervenida de urgencia pues los puntos de su cirugía en el glúteo se abrieron por su irresponsabilidad, como ella misma lo afirmó en redes sociales.

“Quería aclararles una situación importante. Como ustedes saben yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz, pero yo no fui juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando”, explicó Yina Calderón en sus redes sociales.

Famosa por sus polémicas “putifiestas”, Calderón subió un video en el que afirmaba que le dolía todo a causa de la nueva cirugía en su rostro y la recuperación de la de los glúteos. El video fue borrador a los pocos minutos de su perfil oficial, pero varias cuentas de entretenimiento subieron la captura de pantalla y, en los comentarios de esas publicaciones, algunos de los usuarios expresaron su alarma y definieron como “deforme” el resultado de la nueva cirugía.

Unas horas más tarde, Calderón decidió responder preguntas de sus seguidores a través de las historias de Instagram y, como era de esperar, los cuestionamientos se enfocaron en su nueva cirugía. La influenciadora aseguró a sus más de dos millones de seguidores que la operación es muy compleja y que se había “desaparecido” unos días de las redes sociales porque no se sentía bien y no quería “venir a llorar aquí”.

Calderón se refirió a los comentarios de quienes aseguraban que el perfilamiento de rostro no le quedó bien, pues su cara se veía “deforme”, y les respondió: “No se alarmen si ven una parte de mi cara más hinchada que la otra, la cirugía fue muy complicada y, con el paso de los días, todo se pondrá en su lugar y se verá el verdadero resultado”.

Las cuentas de Instagram que replican las historias de los famosos compartieron estas respuestas y en los comentarios de las publicaciones no paran las críticas a la influenciadora. “Pero esta chica cada semana está en un quirófano que miedo que un día se quede en él como muchas”, “Mientras más se opera más horrible”, “Usted está loca. Hay cosas que te admiro por ser una mujer emprendedora. Pero ya te pasaste”, aseguran algunos usuarios.

Con respecto a la cirugía para reconstruir sus glúteos después de retirar los biopolímeros informó que “las nalgas van muy bien, es simplemente que unos puntos que se zafaron, pero ya el doctor me hizo el favor de cogerlos , el doctor Carlos Ramos hizo un excelente trabajo, lo que me tiene jodida es la cara (risas)”.

Ahora, la influenciadora se recupera de las cirugías en la casa de su papá y aseguró entre risas en sus últimas historias que le duele “hasta el dedo meñique del pie”, y que se parece al personaje de la película de “La Máscara”.

