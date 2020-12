“No hay diferencia entre Madrid, Cundinamarca; o Madrid, España”: Duque insiste en que Colombia no les pedirá pruebas PCR a visitantes

En la imagen el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Juan Augusto Cardona/Archivo

El presidente de la República, Iván Duque, defendió la decisión del Ministerio de Salud (MinSalud) de no acatar el fallo del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá que pide al gobierno volver a exigir prueba PCR negativa a los viajeros que ingresen al país y someterlos a una cuarentena de 14 días. Duque explica que el estado de la pandemia a nivel global y el comportamiento del Covid-19 en Colombia no amerita tomar en cuenta estas medidas.

“Dada la libre circulación del virus no se diferencia entre el que venga de Madrid, Cundinamarca, o de Madrid, España, y por otro lado, tenemos un comportamiento de la pandemia muy distinto que el de otros países, tenemos 92% de recuperación y hemos hecho estudio de seroprevalencia en varios lugares del territorio. Sobre eso está soportada una decisión científica. Lo otro es que tenemos protocolos que han sido validados como serios por parte de organismos multilaterales de salud que garantizan que nosotros podemos seguir una reactivación segura”, aseguró el mandatario su recorrido por Norte de Santander este fin de semana.

Las declaraciones del presidente se sustentan en comunicados emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que a inicios de noviembre indicaron que exigir este tipo de pruebas no tiene mucho sentido en esta etapa de transmisión del virus. “En viajes internacionales exigir una prueba negativa de COVID-19 no es una garantía de seguridad”, afirmó Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia.

La decisión de MinSalud y el presidente ya ha generado discordias. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de las primeras en criticar al gobierno y asegura que las órdenes de los jueces deben cumplirse e interpelar en derecho. “A los colombianos nos piden PCR negativa para ingresar a muchos países. Nuestros ciudadanos también tienen derecho a esa medida de precaución de quienes vienen del exterior. Equidad y reciprocidad en el cuidado”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

El fallo de la discordia

Todo inició el 26 de noviembre cuando el juez Giovanni Humberto Legro, del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, emitió el fallo después de una tutela interpuesta por el abogado Alberto Elías González Mebara. En ese entonces para el Ministerio de Salud la decisión no fue clara y pidió resolver algunas inquietudes planteadas. “El fallo de tutela no está aún en firme. Este lunes a las cuatro de la tarde hice una solicitud de aclaración al señor juez con unas preguntas que me parecieron muy importantes”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruíz, el lunes 30 de noviembre.

Este jueves 3 de diciembre Legro volvió a pronunciarse para responder las inquietudes de la entidad y especificó que la prueba sí debe exigirse , al menos hasta que se den tres condiciones principales:

1. Inicie la distribución y aplicación de una vacuna segura y eficaz en el país.

2. Se controlen los brotes de covid-19 tanto en Colombia como en el país de origen del viajero.

3. El gobierno decrete la terminación de la emergencia sanitaria en el territorio nacional y se garanticen las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad en la población.

Incluso, si los viajeros son colombianos están en la obligación de presentar la prueba. L a única excepción a esta exigencia aplicaría a los menores de dos años.

Inmediatamente el ministro de Salud, Fernando Ruíz, se pronunció acerca del fallo y explicó que hay una “imposibilidad de cumplimiento”. “La afectación que la orden produce sobre las estrategias que hemos adoptado durante todo el año para enfrentar pandemia y las limitaciones que genera sobre la autoridad sanitaria nos llevan a tomar esta decisión”, afirmó Ruiz durante el programa ‘Prevención y Acción’, del Gobierno Nacional.

El ministro agregó que hasta que no se aclare la situación (en términos legales) todos los viajeros podrán seguir ingresando al país sin presentar una prueba PCR y sin cumplir con la cuarentena preventiva de 14 días.