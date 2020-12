El Inpec sale a aclarar los rumores de una supuesta fuga de Andrés Felipe Arias

Fotografía de archivo del 18 de diciembre de 2016, del exministro colombiano Andrés Felipe Arias quien habla durante una entrevista en Miami (Estados Unidos). EFE/Giorgio Viera/Archivo

Luego de que el INPEC le concediera a Andrés Felipe Arias un permiso de salida por 72 horas, tras el requerimiento hecho por su parte, el pasado 6 de noviembre en el registro judicial del ente encargado de vigilar que el ahora imputado por el caso de Agro Ingreso Seguro pague su condena de 17 años y cuatro meses de prisión, surgieron rumores de que Arias se había ido a su permiso y no había regresado, incluso, en redes sociales, se llegó a hablar de una posible fuga.

Tras el rumor que corría respecto a una fuga del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el INPEC aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que se trataba de información falsa.

Reiteramos que hasta la fecha el señor Andrés Felipe Arias, se encuentra en el Cantón Norte de Bogotá y no ha salido al permiso de 72 horas que le fue otorgado. pic.twitter.com/ew1PKrnz4Q — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) December 6, 2020

El permiso y los antecedentes

Andrés Felipe Arias fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión y al pago de una multa de $30.000 millones por estar involucrado en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS). Según la investigación que se adelantó en su contra, Arias es el responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Del total de la condena, Arias ya cumplió la tercera parte, es decir, cinco años y medio de privación de su libertad, lo que le permitió solicitar el permiso, que le fue otorgado, para salir de su centro de reclusión durante 72 horas, para ejercer acciones directamente relacionadas con trabajo o educación.

Este beneficio es otorgado a los condenados que cumplan con requisito que van desde tener un buen comportamiento en su estadía en la prisión, haber cumplido la tercera parte de sus condena y que su salida no represente un riesgo de fuga.

Esta solicitud de beneficios a su favor se une a otras que ya había hecho la defensa de Arias. Inicialmente, sus abogados solicitaron beneficios de casa por cárcel o la libertad condicional, alegando que la Corte Suprema de Justicia había cometido irregularidades respecto al caso de Arias.

En un documento, conocido por el periódico El Tiempo, y dirigido al magistrado Gerson Chaverra Castro, explicaba, específicamente, que no se había resuelto un recurso de reposición presentado, lo que violaría el debido proceso, “adolece de un crecido número de errores de hecho en la valoración probatoria”, se leía en el archivo.

Catalina Serrano, esposa del ex ministro perteneciente al Gobierno del ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó que la supuesta fuga de Arias era resultado de una noticia falsa alimentada por comentarios de usuarios de redes sociales, específicamente, Twitter, “primero, es completamente falsa esa noticia y segundo, si bien es cierto que a mi esposo, un juez de ejecución de penas le concibió ese permiso, aún no se ha hecho uso de esa primera salida y tercero, ese tipo de noticias ponen en riesgo no solamente la seguridad de mi esposo, sino también la vida de mi familia”.