‘31 Minutos’, el show de títeres chileno que encantó en Rock al Parque, regresa a Colombia: una charla con Álvaro Díaz, su director

El espectáculo de títeres chileno logró reunir a 3.500 personas en el teatro Jorge Eliécer Gaitán el año pasado, durante su invitación para participar en Rock al Parque.

El cumpleaños número 25 del festival de rock más grande e importante de Latinoamérica ‘Rock al Parque’ fue particularmente especial. Además de la presencia de Juanes, y de ser, sin saberlo, la última versión de ese evento antes de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la covid 19, el noticiero chileno de títeres ’31 minutos’ se apoderó del primer día del evento y le dio un espacio a los más pequeños de hacer parte del popular encuentro del rock. El espectáculo, protagonizado por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana Tufillo, Juanín Juan Jarry, entre otros, volverá a Colombia con un nuevo show en vivo virtual.

Tras agotar boletería en su llegada a Colombia, ’31 minutos’ logró reunir a 3.500 personas para ver el ‘Tremendo Tulio Tour’ durante el primer día del festival en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. Esta vez, durante cinco días, y a partir del 13 de diciembre, los títeres chilenos volverán con el show ‘Yo nunca vi televisión’. Infobae habló con Álvaro Díaz, periodista chileno que hace parte de la creación de ’31 minutos’.

“Nosotros somos muy entusiastas, y hacemos el esfuerzo de llegar a lugares a los que no hemos llegado”, le manifestó Díaz a este medio tras cuestionársele respecto a la presencia de un show de títeres en un festival de rock. Según explicó Díaz, la experiencia, por más curiosa que pudiera parecer, no era nueva para ellos, pues ya han hecho parte de festivales de música en México, en Argentina, y en Chile.

Luego de presentar en Colombia el show ‘Tremendo Tulio Tour’, volverán al país, de manera virtual, con su espectáculo ‘Yo nunca vi televisión’.

“Somos personas muy diferentes las unas de las otras y participamos en proyectos muy diferentes los unos de los otros (...) Si bien no pudimos tocar en el parque (Simón Bolívar), porque era para mayores de edad, sí estuvimos en un teatro en el centro. Convivimos en el hotel con toda la gente y bandas que estuvieron en el festival. Era el día más pesado. Se parecía al Hotel Transilvania ”, agregó Díaz quien también aseguró que, de hecho, aunque son considerados como un programa dedicado a la niñez, sus objetivos no son los mismos que tienen otras producciones dedicadas a esta población, “preferimos eso (Rock al Parque) sobre un festival de la niñez en donde hay gente hablando de lo mismo, no. Nos sentimos más a gusto en ese tipo de eventos”.

‘31 minutos’ empezó a transmitirse por primera vez el 15 de marzo de 2003 a través de la señal de Televisión Nacional de Chile y, según explicó Díaz, lleva haciendo espectáculos en vivo desde hace ocho o nueve años aproximadamente.

“Nosotros llevamos ocho o nueve años haciendo shows en vivo. Así como la televisión tuvo su proceso exploratorio, en los shows en vivo ya hemos adquirido una madurez enorme, y este es un show muy ambicioso (...) tiene una línea de crecimiento grande, desde lo escenográfico, desde la utilización de recursos visuales, desde la propuesta, y demás”, señaló.

‘Yo nunca vi televisión’ tendrá una escenografía de cerca de diez metros de altura, y recreará una versión en vivo del noticiero que lleva 17 años haciendo reír a sus fieles seguidores, “cuando tú tienes esa dinámica, la has probado, te la sabes bien, también confías mucho en eso, en tus propios recursos. Tratamos siempre de hacer un show que vaya muy bien con la gente incluso con aquellos que no nos han visto o escuchado nunca”.

De las cosas que más llaman la atención de 31 minutos, que originalmente nació como una parodia de 60 minutos, un noticiero transmitido desde abril de 1975 y abril de 1988, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, es que su humor ha logrado impactar, no solo a personas de diferentes nacionalidades, sino también a personas de diferentes edades. Los niños no son los únicos seguidores del programa.

“Es curioso porque si bien el chileno es más isleño, más tímido y más retraído respecto al latinoamericano tradicional, por alguna razón misteriosa somos más irónicos, la parodia se nos da naturalmente , los chilenos hablamos todo al revés: decimos que algo está bueno cuando algo está realmente malo. Eso parece que sorprende y gusta mucho, el hecho de que seamos poco carnavalescos, nos da una personalidad. Eso es esencial en el humor”, contó Díaz, miembro de la productora Aplaplac que le da vida a ’31 minutos’.

Ir en contra de la corriente, además de la nacionalidad del programa, ha sido una de las claves del éxito de esta comedia que Díaz califica como simple, “31 minutos tiene un humor muy particular. Da un humor sin mensaje, muy basado en el humor de cine gringo. No tiene que ver mucho con tener un discurso o una enseñanza. Eso parece que gusta mucho, es simple. Los personajes que hay son muy humanos aunque estén hechos de tela. Son humanos y no precisamente por su perfección. Eso los hace muy creíbles”.

Aunque Díaz confesó que es un poco extraño pensar en hacer el show de manera virtual, es la única forma de hacerlo y de volver a Colombia, teniendo en cuenta la situación del mundo a causa del coronavirus, “será raro no recibir aplausos luego de show, o hacer un chiste y no escuchar risas del público”.

Crearon 'Cuarentena 31' de la mano de la Unicef para abordar temas relacionados a la salud mental y emocional, a los miedos que genera la covid-19, y a la nueva realidad a la que se enfrenta el mundo respecto a las relaciones humanas.

Aunque es un show diferente al del año pasado que se llamó ‘Tremendo Tulio Tour’, y aunque las circunstancias serán muy diferentes, ’31 minutos’ regresa a sus raíces con ‘Yo nunca vi televisión’, “curiosamente volvemos a la esencia de lo que era un noticiero, matizado con la música, claro, pero es en esencia lo mismo que hacíamos en el programa de televisión. Es toda una dinámica y una puesta en escena relacionada con eso. Entonces lo que se cuenta aquí es que Tulio (uno de los personajes del programa) tiene que contar la noticia más importante de su vida y es que van a lanzar la pizza más grande del mundo al espacio, entre otro tipo de historias”.

Los intérpretes de ‘Mi equilibrio espiritual’, ‘Bailan sin Cesar’ y ‘Mi muñeca me habló’, han trabajado durante la pandemia por los niños y niñas de América Latina, apoyados de Unicef: crearon la serie ‘Cuarentena 31’, en la que hablan de, entre otras cosas, las pandemias que han afectado a la humanidad a lo largo de su historia y cómo manejar esta en particular que ha significado que muchos menores tengan que estudiar desde sus casas. Abordan temas relacionados a la salud mental y emocional, a los miedos que genera la covid-19, y a la nueva realidad a la que se enfrenta el mundo respecto a las relaciones humanas.