“Que esto sirva para que más mujeres denuncien”, habla la víctima del ataque con ácido

A las afueras de la estación General Santander de TransMilenio, una mujer de 21 años fue atacada con ácido. Según la investigación de la Policía Nacional, fue por un ataque de celos de su pareja actual; las responsables de esta agresión, al parecer, son la hermana del hombre y su novia.

Los hechos sucedieron el pasado 13 de noviembre y, aunque, las autoridades ya habían reportado que las dos mujeres que participaron del crimen fueron enviadas a la cárcel, y el novio de la víctima se suicidó días después, no se habían conocido detalles de la investigación.

La Policía reveló una serie de videos de las cámaras de seguridad del sector donde ocurrió el ataque y muestran el momento exacto cuando las mujeres atacan a la víctima, que estaba en la moto de su novio, según se ve en las imágenes. Cuando el novio de la víctima parquea la moto, se va del lugar a hablar por teléfono y la deja sola, es ahí cuando la interceptan las mujeres, así se puede ver en el video compartido por Caracol Televisión.

El testimonio de la víctima:

La mujer habló públicamente y lo hizo a través de un video publicado por Blu Radio, en el que afirma que espera que a nadie más le pase lo que a ella le ocurrió.

“La persona que me hizo esto fue mi novio, la hermana de él y su pareja. Ellos ya están pagando por el crimen. Espero que esto no le suceda a nadie más, la verdad me ha ocasionado muchos daños físicos, como emocionales”, mencionó en el video.

Además, aseguró que espera que esto que está viviendo sea un ejemplo para que más mujeres denuncien si están sufriendo de algún tipo de maltrato por parte de sus parejas.

Los motivos de la agresión:

La Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, de la Policía Nacional comentó a medios de comunicación qué, días antes del ataque con ácido, la víctima había recibido mensajes amenazantes provenientes de dos números telefónicos. Sin embargo, cuando hablóaron con la víctima se estableció que el principal sospechoso era su pareja sentimental, teniendo en cuenta que, durante el transcurso de la relación vivió varios episodios de celos, agresiones verbales y psicológicas por parte del hombre.

De acuerdo con la misma investigación, tres días después de lo ocurrido, el novio de la joven confesó que su hermana y su pareja eran quienes habían cometido el delito. Luego de su confesión tomó la decisión de quitarse la vida. Posteriormente, una de las hermanas de la víctima aportó a la Policía Nacional una conversación en la que una de las agresoras confiesa que el plan había sido orquestado por su hermano y que ellas participaron del hecho.

Con las pruebas aportadas más los videos de las cámaras de seguridad de la estación de Transmilenio y de vigilancia del sector, se confirmó que la persona que entregó el ácido fue el hombre, quien además planeó todo para que el ataque se llevara a cabo debajo del puente, donde él la dejaría sola mientras ocurría la agresión.

