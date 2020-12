Alcalde de Medellín y siete políticos de la oposición fueron amenazados de muerte por las Águilas Negras

El logo que utilizan quienes se reivindican como "Águilas Negras" en sus amenazas

El representante a la Cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz, compartió un documento firmado por las Águilas Negras en el que se profieren amenazas de muerte al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a siete congresistas y políticos de la oposición al Gobierno Nacional.

El panfleto, que fue compartido a través de las redes sociales del congresista del Partido Verde, asevera que no hay otra opción que “eliminar a las cajas de resonancia de las ideas ‘castrochavistas’” que son patrocinadas por una “asquerosa agenda progresista”, puntualiza el documento.

En este panfleto se hace una clara amenaza de muerte al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al concejal de esta ciudad por el partido Independiente Alex Flórez, así como a los miembros del partido político Colombia Humana David Racero, Gustavo Bolívar y Hollman Morris.

Asimismo, se menciona al director de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, al senador indígena, Feliciano Valencia y al mismo congresista León Fredy Muñoz.

El alcalde de Medellín y siete políticos fueron amenazados de muerte por las águilas Negras. Foto: cortesía León Fredy Muñoz.

En el documento firmado por las Águilas Negras se manifiesta que es fundamental que se conozca que el grupo armado irá por todo aquel que se “atreva a continuar con esta agenda que solo trae hambre”, haciendo alusión a las supuestas posturas progresistas que enuncian en el comunicado.

“Cuídense todos los días de sus vidas porque no permitiremos que acaben con nuestro país” , concluye el documento.

En la publicación de Twitter donde enseñó el panfleto, el representante Muñoz señaló que tristemente ha tenido que ver como asesinan a amigos y conocidos defensores de derechos humanos en el país, y que esta “sombra de muerte” hoy lo persigue. Asimismo, indicó que el Gobierno ha ignorado las amenazas.

Publicación del congresista León Fredy Muñoz. Foto: redes sociales León Fredy Muñoz.

Por su parte el alcalde de Medellín señaló ante medios toda la “solidaridad con todas las personas que aparecen en ese panfleto y esperamos, sin duda, que la Policía Metropolitana, la Fiscalía y los órganos de control nos ayuden a identificar si en efecto es una amenaza real o es simplemente alguien que quería crear alguna atención mediática al respecto”.

De igual manera, el partido Alianza Verde señaló que el Gobierno de Iván Duque no puede seguir ignorando las amenazas de muerte a los políticos de la oposición.

En una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación, publicada en diciembre de 2018, se sostiene que las Águilas Negras no existen como estructura criminal, ya que no existen registros que los constaten, lo que se pudo determinar es que algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, utilizan este título para no ser identificados cuando comente actos violentos.

De igual forma, Pares indicó que hay algunos sectores de la legalidad como supuestos políticos o empresarios que hacen contrataciones a sicarios para amedrentar o asesinar personas a nombre de las Águilas Negras.

