Trabajador de la tercera edad se le “pegó a la rueda” a Rigoberto Urán

Rigoberto Urán fue sorprendido, durante su entrenamiento de este jueves, en carreteras antioqueñas, por un hombre mayor que le siguió el ritmo. “Hágale, que ya coronamos” , le dijo el ciclista profesional al trabajador, que iba con su atuendo informal y un radio con música a todo volumen. El ‘Toro de Urrao’ decidió parar unos instantes para compartir experiencias con su compañero de la jornada.

El trabajador le confesó que ya había hecho dos trayectos hacia Rionegro y que el radio nunca puede faltar, razón por la que ‘Rigo’ le respondió: “Es que usted va inspirado con la música”.

Esta no es la primera vez que el ‘escarabajo’ vive una situación así. El pasado mes de junio, Iván Jiménez se le pegó a la rueda con maleta encima, en La Ceja, Antioquia. Después, Urán buscó al campesino, le regaló una bicicleta profesional y lo invitó a correr en una competencia virtual que organizó.

El pedalista antioqueño suele compartir varios de los momentos particulares de su cotidianidad, acompañándolos con su humor, un rasgo que lo identifica. La semana pasada, publicó un video en sus redes sociales en el que se ve comiendo junto a sus colegas en el Education First y escribió: “Que no falte el fiambre en mi equipo” . La escena finaliza con una frase alegre del ciclista. “Faltan cinco horas, pero desde que haya comida, eso no importa. Con este fiambre llegamos hasta donde sea” , indicó.

Que no falte el fiambre en mi equipo @EFprocycling pic.twitter.com/XNgv5brbBr — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 29, 2020

Un par de días atrás, subió una fotografía cuando tenía 14 años, con trofeos en sus dos manos. “Mono hermoso, cómo te queremos”, comentó Claudia Elena Vásquez, esposa de Carlos Vives. Los aficionados gozaron con la imagen y le escribieron mensajes como “Rigo, dele gracias al ciclismo que lo cambió físicamente. Jajaja” y “no todo tiempo pasado fue mejor”. Tampoco faltaron las palabras de admiración por su exitosa carrera.

Rigoberto Urán renovó su vínculo con el Education First, el mes pasado, y competirá dos años más con la escuadra estadounidense. Sus objetivos más importantes son ser protagonista en las grandes vueltas a las que asista el próximo año y competir en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, buscando la medalla de oro; en 2012 se quedó con la de plata.

