“Acá quedaron mal todos los jugadores”, la crítica de Rafael Robayo tras la salida de Carlos Queiroz

Rafael Robayo y Carlos Queiroz.

En diálogo con el programa El alargue, de Caracol Radio, el exfutbolista Rafael Robayo culpó a los jugadores de la Selección Colombia del resultado de los dos últimos partidos, disputados ante Ecuador (0-3) y Uruguay 6-1, por las eliminatorias Suramericanas.

El exfutbolista manifestó que la llegada de Queiroz a la Selección Colombia buscaba cambiar la mentalidad del equipo. “Busca que el futbolista quiera salir campeón con órdenes diferentes, no le gusta la mediocridad y termina pagando los platos rotos en 2 partidos”, agregó

En otro aparte de su intervención, Robayo aseveró que el fracaso de los dos últimos partidos fue netamente de los jugadores. “Yo, como jugador, nunca tuve ese pensamiento de querer algo así porque queda mal mi imagen y acá quedaron mal todos los jugadores, no Queiroz.”

Asimismo, indicó el exjugador que así el entrenador de la Selección fuera Queiroz, “ a los que les metieron 9 goles en 2 partidos fueron a los jugadores que hicieron el oso.”

Lo que costó la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol, Ramón Jesurún confirmó en entrevista con Blu Radio que, el valor pagado de indemnización al técnico portugués fue menor a 2.4 millones de dólares.

Por su parte, la periodista Darcy Quinn, en la sección de sus secretos en Caracol Radio, reveló que el valor pagado fue menor en un 40% al pactado en el contrato. La comunicadora, que había informado días antes que el costo de rescindir el contrato de Queiroz era de dos millones de dólares, destacó que el valor exacto no se conocerá, debido a una cláusula de confidencialidad firmada entre las dos partes.

Ante el comunicado de su salida, el pasado 1 de diciembre, el entrenador, a pesar de las críticas que recibió de los hinchas cafeteros, agradeció por el tiempo que estuvo manejando la tricolor desde su cuenta en Instagram.

En el mensaje, agradeció a la dirigencia y aseguró que hubo trabajo de parte de él y del cuerpo técnico que tuvo a cargo. “Querido equipo. Cuando decir adiós no es fácil, significa que solo tenemos motivos para expresar con orgullo nuestra enorme gratitud: Por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente de servir a la Selección Colombia. Por la confianza, lealtad y privilegio de haber trabajado y dirigido personas con tanto talento y dedicación, desde los jugadores hasta todo el cuerpo técnico, a quienes rindo mi homenaje por todos los esfuerzos y sacrificios en su mejor propósito. Significa también decir que, con humildad me voy, con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado por todos en el equipo se traducirá en el éxito que todos los hinchas del fútbol colombiano sueñan y merecen. Un voto para el futuro… ¡Adelante Colombia!.”, publicó el extécnico de la Selección Colombia.

