Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, tendría que estar preso durante cinco días

CEO of EcoPetrol Felipe Bayon poses for a portrait in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., March 2, 2020. REUTERS/Carlo Allegri

El Juez Segundo Administrativo de Pasto ordenó a las autoridades arrestar a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, al demostrarse que había desacatado una tutela interpuesta por una de sus ex empleadas, que alegaba que sus derechos estaban siendo vulnerados dentro de la empresa.

Claudia Patricia Erazo, ex empleada denunciante, aseguró que fue despedida tras un proceso irregular y que fue expulsada incluso cuando presentaba afectaciones de salud que eran derivadas de su trabajo en la petrolera. La ex funcionaria, que trabajaba para Bayón, expuso que era necesario que se le respetara el derecho a la salud, y solicitó que se le mantuviera la atención que requieren sus padecimientos.

Al desacatar la solicitud de Erazo, Felipe Bayón, quien lleva tres años frente a Ecopetrol como su presidente, tendría que pasar cinco días en detención y pagar una indemnización equivalente a 5 salarios mínimos a la ciudadana, según el juez del caso, es decir, $4,3 millones.

Ante la orden judicial, la compañía manifestó que Bayón no podrá ser arrestado hasta tanto no se complete el proceso legal pues, según explicaron, están recopilando las pruebas que dejarían ver que no hubo desacato respecto a la tutela que falló a favor de Erazo.

Así mismo, voceros de la compañía resaltaron que, aunque el juez ya había enviado la orden de arresto, expresamente, todavía falta la revisión del Tribunal Superior de Nariño, donde, justamente, estarán las pruebas para demostrar, según Ecopetrol, que Bayón es inocente de lo que se le acusa.

Según la defensa del presidente de la compañía, a la ex funcionaria nunca se le negó el acceso a sus servicios de salud, incluso, aseguraron que la mujer tuvo la posibilidad de pertenecer a un régimen de salud, financiado por ellos, hasta años después de su salida de la institución.

Este hecho se une a situaciones problemáticas que ya han sucedido con anterioridad entre Ecopetrol y sus empleados. En Septiembre de este año, por ejemplo, 89 humildes mujeres que ejercían labores varias en las instalaciones de Ecopetrol, en su mayoría madres cabeza de hogar con ingresos muy bajos, denunciaron que la compañía les había reducido su sueldo a la mitad, bajo la excusa de la pandemia por la covid-19.

Las mujeres hicieron un plantón y, una de ellas, Marcela Chávez, le dijo a RCN Radio, en su momento, que el sueldo se les había reducido considerablemente y que la nueva cifra no llegaba ni siquiera al salario mínimo mensual legal vigente. “No estamos de acuerdo que una empresa estatal como Ecopetrol se preste para que bajen los sueldos. Eso es violencia económica contra la mujer, somos las más vulnerables porque somos las de aseo, investigamos y no le bajaron a nadie más”, denunció Marcela.

En abril, el líder sindical, José Luis Salas, denunció, ante el portal Colombia Informa, que Ecopetrol estaba poniendo como prioridad el bienestar de sus bienes materiales y no la vida y seguridad de sus empleados, específicamente, los que desempeñan labores para la empresa en Yondó, Antioquia.

El arresto de Bayón se haría efectivo en caso de que la compañía no pueda demostrar la inocencia de su presidente con los documentos que aseguran que no desacataron las solicitudes de Claudia Erazo.