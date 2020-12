Las tendencias que revolucionan al sector TIC llegan a Colombia 4.0

Este martes inició la décima versión de Colombia 4.0, un encuentro de tecnología organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC), para hablar acerca de las tendencias y experiencias destacadas en este sector. Durante los tres días del evento virtual se abordarán 10 ejes temáticos: animación, videojuegos, música, medios, publicidad, emprendimiento, Fintech, transformación digital, inteligencia artificial e industrias 4.0.

“Desde el Gobierno trabajamos por el fortalecimiento de las industrias creativas digitales como un motor de crecimiento y desarrollo del país. Eventos como Colombia 4.0 contribuyen al empoderamiento de esta industria, cada vez más clave para la reactivación económica”, afirmó Karen Abudinen, ministra de las TIC.

La agenda del evento incluye 140 conferencias, 21 talleres, una muestra comercial con 72 stands y un espacio de rueda de negocios y bussines Match a los que se puede ingresar de forma gratuita. Estos espacios de aprendizaje están a cargo de más de 200 conferencistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Rafael Pérez (Colombia), director de Rafatoon y del video animado Never Really Over de Katy Perry; y Noor Sofi (Estados Unidos), artista de desarrollo visual en TAIKO Studios, expertos en animación.

Para hablar de tecnología, medios y publicidad intervendrán Gabriel Cedrone (México), cofundador y presidente de ALOOH LATAM; Stephen Wendel (México), de Morningstar y líder de Ciencia del Comportamiento de Behavioral Science; y Ed Ow (Estados Unidos), cofundador y presidente de Edisons Co. Mario Wynands (Nueva Zelanda), cofundador y director general de Sidhe Interactive y director general de PikPok, hablará acerca de los videojuegos, y el doctor Andrew NG (Estados Unidos), CEO y fundador de Landing AI, se encargará de introducir a los asistentes al mundo de la tecnología artificial.

En Industrias 4.0 y transformación digital se podrán escuchar las experiencias de Kanneth Pugh, senador en Chile; y Juan Pablo Consuegra, director de en la Región Andina en Facebook. Finalmente, para hablar de Fintech, algunos de los invitados serán Nidya Remolina (Colombia), profesora adjunta de regulación de finanzas en Singapore Management University; y Mariano Viocca, coordinador general de la Cámara Fintech Argentina.

Según MinTIC, con este grupo de expositores ya son 1.463 expertos y 264.000 participantes quienes han asistido a Colombia 4.0 en la última década.

¿Cómo participar?

A causa del covid-19, Colombia 4.0 cambió su escenario habitual en Corferias y migró a un centro de eventos virtual en el que los asistentes podrán interactuar con el espacio y elegir las salas a las que quiera entrar, todo desde la comodidad de su hogar. “Este año tuvimos que enfrentar retos, tal vez no podremos tenerlos cerca, pero -en cambio- abrimos la oportunidad para que cualquier persona, sin importar dónde se encuentre, pueda disfrutar de la programación solo haciendo clic”, afirmó Germán Rueda, viceministro de Transformación Digital, durante la apertura del evento.

Para participar, lo primero que debe hacer es ingresar a la página web de Colombia 4.0 y registrarse. Después de este proceso, recibirá un correo electrónico con las indicaciones para ingresar a la transmisión en vivo. Una vez se encuentre en el centro de eventos virtual, todo lo que debe hacer es explorar el espacio con el cursor y hacer clic sobre las salas a las que desea ingresar.

En la misma página de Colombia 4.0 también puede consultar toda la programación del evento y agendarse para las charlas de su interés.