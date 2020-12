Calvert-Lewin elogia a James por su calidad: “tiene una varita en el píe”

Soccer Football - Premier League - Everton v Brighton & Hove Albion - Goodison Park, Liverpool, Britain - October 3, 2020 Everton's James Rodríguez celebrates scoring their third goal with Dominic Calvert-Lewin and teammates Pool via REUTERS/Jan Kruger EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

James Rodríguez ha sido de los jugadores más destacados del Everton en la temporada 20/21 de la Premier League. El colombiano ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias en nueve partidos con el equipo inglés. Esto también es apoyado en los constantes elogios que recibe no solo de la prensa sino también de sus compañeros de equipo, como Dominic Calvert-Lewin.

El delantero inglés, que actualmente es goleador del torneo con 10 goles, uno por partido, en dialogo con Sky Sports se refirió a James y destacó su talento y rendimiento en medio de los entrenamientos.

“ Me di cuenta de que tenía calidad de inmediato. Puedes ver que tiene una varita en su pie izquierdo, incluso pude ver que los defensores en el entrenamiento lo estaban tratando de detener, pero no pudieron detenerlo. Esa es la señal de un jugador de máxima calidad ”, expresó Dominic en medio de la entrevista con el medio inglés.

Además, Calvert-Lewin se refirió a la habilidad que tiene James Rodríguez para engañar a los defensores en sus pases, no solo con el pie sino también con la cabeza, “Es el mejor en el rondo. ¡Rara vez se lo ve en el medio! Tiene una gran capacidad para engañar con sus pases. Es el primer jugador que he visto disfrazar un cabezazo. ¡Eso es espectacular, lo he visto hacerlo un par de veces!” .

En esta primera temporada del atacante colombiano en el fútbol inglés, James ha recibido los aplausos de compañeros como Yerry Mina, el atacante brasileño Richarlison y el nigeriano Alex Iwobi. También fue elogiado por histórico como Wayne Rooney, canterano del Everton, Alan Shearer, Steven Pienaar y su técnico Carlo Ancelotti.

El próximo partido de los ‘Toffees’, donde se espera Rodríguez tenga minutos, será ante el Burnley el sábado 5 de diciembre a las 7:30 de la mañana. Everton actualmente está en la octava casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos, a uno de la zona de campeonatos europeos. Los equipos que le siguen de cerca son el Manchester United y el Aston Villa, el primero con los mismos puntos y un partido menos, mientras que ‘los villanos’ tienen 15 unidades y un partido pendiente.

