El Estadio Palogrande también se renovará para el fútbol colombiano: esta fue millonaria adjudicación para la cubierta

El estadio Palogrande pasará por un proceso de renovación en su cubierta para los partidos del Once Caldas - crédito Atlético Nacional

Desde 2025, ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín presentaron sus planes para renovar los estadios más importantes de Colombia, con miras a acoger más eventos internacionales como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos de la selección Colombia y conciertos.

Manizales no se quiso quedar atrás y adjudicó el contrato para renovar el Palogrande, un escenario de mucha historia porque Once Caldas salió campeón de la Copa Libertadores 2004, pero desde 2011 no se le hace una intervención y era necesario un plan de modernización.

Se espera que las obras avancen sin contratiempos para no afectar al Blanco Blanco, además de otras actividades deportivas y culturales que se realizan en el escenario deportivo, el más importante en el departamento de Caldas.

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La renovación del Palogrande.

La modernización del techo del Estadio Palogrande ya tiene contrato adjudicado en Manizales. La obra costará $6.177 millones y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses, según informó la Alcaldía de Manizales en un comunicado.

La intervención en el techo del estadio incluirá la adquisición e instalación de una nueva cubierta, la reparación de la estructura que la soportará, el retiro de la actual cubierta de asbesto-cemento con disposición final conforme a la normatividad ambiental y el cambio de las canales para optimizar el manejo de las aguas lluvias. Según la Alcaldía de Manizales, la nueva cubierta tendrá una garantía de 20 años.

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Así se ve el estadio Palogrande, cuya cubierta será cambiada después de 30 años - crédito Unión Española

El secretario del Deporte, Diego Espinosa, informó que la adjudicación permitirá ejecutar una de las principales intervenciones programadas para la modernización del escenario, pues antes estrenó la pantalla LED de última tecnología.

La secretaria de Infraestructura, Claudia Marcela Cardona Mejía, explicó que la intervención empezará con el suministro de materiales y la recuperación de la estructura del estadio, inaugurado en 1994 tras la demolición del antiguo Fernando Londoño.

Previamente, se renovaron las luminarias del estadio Palogrande para la Copa Sudamericana 2025 - crédito Alcaldía de Manizales

La disposición final del material se hará conforme a la normatividad ambiental, según la información oficial. Además, la ejecución del contrato se coordinará con el calendario de partidos del Once Caldas para facilitar las obras y el uso del estadio durante la competencia.

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El Metropolitano avanza en las obras

Mientras el Estadio Palogrande arrancará obras en los próximos días, el Metropolitano de Barranquilla avanza a toda marcha para dejar listo el escenario deportivo en octubre, cuando la Conmebol lo tomará para la realización de la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre, cuando tendrá capacidad para 65.000 espectadores y está cerca de terminar las nuevas graderías bajas.

La remodelación ha sido presentada como la intervención más profunda que recibe el estadio desde su inauguración en 1986. Entre sus principales modificaciones figuran la eliminación de la tradicional pista atlética, el descenso del nivel de la cancha y la construcción de nuevas graderías que acercarán a los aficionados al terreno de juego.

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La Federación Colombiana de Fútbol visitó las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Selección nacional - crédito FCF

El proyecto no se limita a renovar acabados, sino que modifica la relación entre las tribunas y la cancha, amplía el aforo y adapta el recinto para fútbol y espectáculos masivos con una configuración distinta a la que tuvo durante casi cuatro décadas.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de cerca de 10.800 sillas retráctiles, pensadas para ofrecer mayor comodidad y para permitir configuraciones más flexibles según el tipo de evento. Char explicó que esa nueva silletería forma parte de la transformación de las graderías, uno de los núcleos de la obra.

Otro frente que mostró avances fue el terreno de juego. Char exhibió el nuevo césped instalado y anunció que la semana siguiente comenzará el proceso de costura o reforzamiento de la superficie, una técnica empleada en campos híbridos de alto rendimiento para mejorar su resistencia y durabilidad.

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La intervención también contempla pantallas gigantes, sistemas de iluminación, espacios internos renovados y la adecuación de distintas áreas para eventos deportivos y espectáculos. La casa de Junior y de la Selección Colombia entra así en una fase en la que ya son visibles varios de los elementos que definirán su nueva operación.