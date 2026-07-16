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Guillo Vives contó cómo salió del “clóset” con su familia: “Estuve por ahí en Melgar con un novio”

El artista reveló su orientación sexual cuando tenía 19 años. La primera persona en saberlo fue su madre

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Guillo Vives aseguró que, al salir del "clóset", la familia ingresa a él, refiriéndose al reto que implica revelar la orientación sexual que se tiene - crédito @loshombres.si.lloran/IG

El actor, cantante y chef Guillermo Vives Restrepo, conocido como Guillo Vives, hermano del reconocido cantante Carlos Vives, tuvo que enfrentar el miedo de revelarle a su familia su orientación sexual.

Es abiertamente gay y ahora está felizmente casado con el ingeniero industrial José Leonardo Maya, con el que tiene dos hijos: Jacobo y Matilde. Sin embargo, antes de darse una oportunidad en el amor ante los ojos de la sociedad, “salió del clóset” con su familia, cuando tenía 19 años. La primera persona a la que le reveló su orientación sexual fue su mamá.

“Tuve novias y toda la cosa. Fue una época de introspección conmigo, de soledad. Hasta que cuento en mi casa. Mi madre me dio la oportunidad una vez que llego yo de un fin de semana y me dice mi mamá: ‘¿Dónde estuviste el fin de semana?’. Y le dije: ‘Mamá, estuve por ahí en Melgar con un novio’. Y llega y me dice: ‘Sí, ya yo sabía’”, detalló Vives en diálogo con Juan Pablo Raba, en el pódcast Los hombres sí lloran.

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Guillo Vives reflexionó sobre la importancia de hablar con la familia sobre la orientación sexual - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia
Guillo Vives reflexionó sobre la importancia de hablar con la familia sobre la orientación sexual - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

La respuesta de su madre lo impactó. Entonces, le preguntó al respecto y ella explicó que tenía claro que había tenido relaciones con hombres. Sin embargo, aseguró que pensaba que su conducta respondía a los efectos del alcohol o las drogas. El chef aprovechó ese momento para aclararle su orientación sexual.

Desde que tengo uso de razón me atraen, me atraen los hombres y soy consciente de que me atraen los hombres”, dijo. La respuesta de su madre se centró en ofrecer un consejo: que fuera prudente, que tuviera cuidado con el consumo de estupefacientes y que se dedicara a ser feliz.

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El artista reflexionó sobre lo que significó para él y tal vez para muchas otras personas el “salir del clóset”. Según detalló, la revelación de la orientación sexual, generalmente, implica que la familia se adentre en ese “clóset”.

Guillo Vives reveló su orientación sexual a los 19 años - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE
Guillo Vives reveló su orientación sexual a los 19 años - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Hay un dicho que dice que cuando uno sale del clóset, la familia entra en el clóset (...). Sí, la familia entra en el clóset cuando uno se sale, definitivamente”, indicó.

De acuerdo con su explicación, el exponer los gustos y los sentimientos cuando no están alineados con las reglas sociales es complejo, porque se asocia con la vergüenza y con la opinión de las personas. A su juicio, se trata de una lucha por desmantelar creencias y calificaciones de la sociedad.

Desde su perspectiva, en el núcleo familiar, el debe abordar el tema. Pues, hay casos en los que, cuando una persona sale del “clóset”, hay una especie de aceptación, pero nunca más se vuelve a hablar al respecto. La regla invisible es evitarlo por completo.

En su caso, optó por no permitir que su orientación sexual fuera algo ajeno a los demás integrantes de su familia. No se quedó callado y habló al respecto siempre que tuvo la oportunidad, incluso, tratando de hacer anotaciones divertidas sobre ello.

Guillo Vives aseguró que la educación debe garantizar el reconocimiento de la diversidad - crédito Idrees Mohammed/EFE
Guillo Vives aseguró que la educación debe garantizar el reconocimiento de la diversidad - crédito Idrees Mohammed/EFE

“El tema no se vuelve a hablar (...). Siempre fui muy consciente de que eso no es así, de que el tema se tiene que hablar. Y yo hacía chistes de gays. Y empecé a hablar del tema con mi familia para que ese estrés saliera, para normalizarlo”, contó.

Además, insistió en la importancia de que la educación cambie y reconozca la existencia de la diversidad en materia de orientación sexual. Aseguró que no se trata de hacer un lavado “de cerebro” a los niños y niñas; se trata de informar sobre el tema.

Hay una familia de una abuela solamente, hay familias de dos mujeres, hay familias de dos hombres, hay familias de una sola mamá, hay familias de un solo papá, pero son familias y que eso hay que respetarlo”, indicó.

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