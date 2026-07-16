Tour de Francia 2026: diario español aseguró que Fernando Gaviria es favorito en el embalaje de la Etapa 12

Egan Bernal, ciclista colombiano sufrió un pinchazo que perjudicó su ubicación en la clasificación general, porque le hizo perder segundos - crédito Tour de Francia

Fernando Gaviria volverá a aparecer en el centro de la conversación colombiana en el Tour de Francia 2026 durante la etapa 12. El recorrido, diseñado para un embalaje masivo, ofrece uno de los escenarios más favorables para los velocistas puros en la segunda semana de competencia y coloca al corredor antioqueño entre los hombres llamados a disputar la victoria parcial frente a especialistas como Jasper Philipsen, Tim Merlier y Jonathan Milan.

La jornada presenta un perfil prácticamente llano, con apenas algunas cotas de escasa dificultad y un número reducido de premios de montaña. Esa configuración limita la selección natural del pelotón y aumenta las probabilidades de que los equipos de los sprinters controlen la carrera desde los primeros kilómetros. De acuerdo con el diario Sport de Barcelona, España, es en ese contexto que Gaviria encuentra un terreno que históricamente le ha permitido competir por triunfos en grandes vueltas.

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Fernando Gaviria es un velocista atípico. Combina la gran resistencia de los ciclistas de montaña con la potencia explosiva de los velocistas de élite - crédito @fernandogaviriarendon/Instagram

La clave de la Etapa 12 del Tour de Francia 2026

El colombiano llega con la experiencia de múltiples participaciones en el Tour y con un palmarés que incluye victorias de etapa en el Giro de Italia y la Vuelta a España. “Aunque las últimas temporadas han estado marcadas por cambios de equipo y por una competencia cada vez más exigente entre los velocistas, su capacidad para ubicarse en los metros finales sigue siendo uno de los argumentos que sostienen el optimismo alrededor de la etapa 12″, expuso el diario en su análisis de la próxima jornada del tour.

La clave estará en el embalaje. El último tramo del recorrido es amplio, con rectas largas y pocas dificultades técnicas, condiciones que favorecen una llegada ordenada y rápida. Los trenes de lanzamiento tendrán un papel determinante y Gaviria necesitará entrar bien ubicado en los últimos 300 metros para explotar su aceleración final. “Si logra evitar cortes y caídas, tendrá una oportunidad real de pelear por el triunfo”, expuso el medio de comunicación español.

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Soren Waerenskjold, de Uno-X Mobility, celebra su victoria en la etapa 11 del Tour de Francia 2026 - crédito Gonzalo Fuentes/Reuters

Los colombianos en el Tour de Francia 2026

Mientras tanto, los demás colombianos vivirán una jornada mucho más tranquila. La escasez de puertos puntuables reduce las opciones de protagonismo para los escaladores y hombres de clasificación general. Corredores como Egan Bernal, Santiago Buitrago o Harold Tejada centrarán sus esfuerzos en proteger posiciones, ahorrar energía y evitar incidentes antes de las etapas montañosas que definirán la carrera.

En un Tour tan exigente, las jornadas llanas suelen convertirse en días de administración para quienes aspiran a la clasificación general. El objetivo principal es llegar sin pérdidas de tiempo, mantenerse bien ubicados en el pelotón y conservar fuerzas para los grandes ascensos de la tercera semana. Por eso, el protagonismo colombiano recaerá casi exclusivamente sobre Gaviria.

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La expectativa también responde a un elemento estratégico. El equipo del antioqueño sabe que las oportunidades de sprint son limitadas y que cada llegada masiva representa una ocasión valiosa para buscar una victoria de etapa. Los hombres encargados de protegerlo deberán trabajar desde lejos para mantenerlo resguardado del viento y acercarlo en buena posición a la zona decisiva.

El historial reciente demuestra que Gaviria sigue siendo competitivo cuando las condiciones favorecen un embalaje limpio. Su experiencia para leer el movimiento del pelotón y encontrar espacios en los últimos metros puede marcar diferencias en una llegada donde varios favoritos cuentan con trenes más potentes, pero no necesariamente con mayor capacidad de improvisación.

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La etapa 12, entonces, aparece como un punto de inflexión para la representación colombiana en el Tour de Francia 2026. Mientras los escaladores administrarán esfuerzos y evitarán riesgos en un día con pocos premios de montaña.

Clasificación general de los colombianos en el Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar UAE Team 39h 25′ 08′'

2. Jonas Vingegaard Team Visma + 00h 03′ 36′'

3. Remco Evenepoel Red Bull - Bora Hansgrohe + 00h 04′ 06′

11. Egan Bernal INEOS + 00h 12′ 15′'

30. Harold Tejada XDS Astana + 00h 50′ 49′'

39. Einer Rubio Movistar Team + 01h 11′ 44′'

Sergio Higuita XDS Astana + 01h 12′ 03′'

165. Fernando Gaviria Caja Rural -Seguros RGA + 02h 57′ 21′'