Juliana Calderón mostró la invitación de la revelación de género y propuso un juego a sus seguidores durante la espera de su bebé: ¿niño o niña?

La empresaria dejó ver en sus historias de Instagram la tarjeta del festejo, que invita a familiares y amigos a adivinar si el nuevo integrante de la familia será niño o niña - crédito julianacalderon12

Juliana Calderón volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital al compartir detalles inéditos sobre la revelación de género de su bebé, un evento que comenzó a generar expectativa entre sus seguidores desde que anunció su embarazo en junio de 2026.

La empresaria e "influencer", hermana de Yina Calderón, optó por anticipar parte de la dinámica del festejo a través de sus historias de Instagram, en las que mostró la invitación diseñada para la ocasión.

El adelanto incluyó una tarjeta decorada con osos de peluche y globos, acompañada del mensaje: “Hola familia y amigos, hace meses vengo creciendo dentro del vientre de mi mami y queremos compartir contigo la revelación de mi género”.

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Juliana Calderón compartió detalles de la revelación de género de su bebé y reactivó la conversación digital sobre su embarazo - Imagen ilustrativa Infobae

Según relató Calderón, la invitación propone a los asistentes hacer su propia predicción sobre si el bebé será niño o niña, reforzando así la interacción en torno al evento. Hasta el momento, la empresaria no ha confirmado la fecha exacta de la celebración, lo que ha dado pie a especulaciones en redes sobre cuándo se realizará y cuál sería la posible fecha de nacimiento del bebé.

Contexto del embarazo: rumores y confirmación

La noticia del embarazo de Juliana Calderón se hizo pública después de varios días de rumores alimentados por publicaciones de sus hermanas en redes sociales. Finalmente, Juliana confirmó la información en junio, agradeciendo el interés y respondiendo algunos comentarios con la frase “tranquilos y facturando”, lo que fue interpretado como una muestra de su disposición a no dar mayor importancia a las críticas.

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Durante una transmisión en TikTok, la empresaria mostró el avance de su embarazo y confirmó que espera un niño. En ese espacio también mencionó que había considerado los nombres Guadalupe o Dulce María en caso de que el bebé fuera una niña, un dato que sumó cercanía con sus seguidores.

El misterio sobre la identidad del padre

La influencer Juliana Calderón mostró en Instagram la invitación de la revelación de género con una dinámica de predicción para sus invitados - crédito julianacalderon12 / Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención en torno al embarazo de Juliana Calderón es el hermetismo con el que ha manejado la identidad del padre de su hijo. Aunque la empresaria compartió momentos significativos de esta etapa, optó por mantener en reserva información personal y sentimental. Una publicación a finales de junio, en la que se la ve tomada de la mano de un hombre cuyo rostro no aparece en la imagen, incrementó la curiosidad de la audiencia.

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La imagen, difundida inicialmente sin ningún texto ni presentación, fue suficiente para desatar nuevas rondas de especulaciones entre sus seguidores. Yina Calderón también compartió una fotografía del mismo hombre junto a Juliana y un niño, acompañada del texto “Familia” y un emoji de corazón, sin aportar más detalles. Esta estrategia, intencionada o no, ha mantenido la atención sobre cada publicación de la empresaria, que ha insistido en que no revelará el nombre de su pareja hasta que lo considere apropiado.

Entre los mensajes de sus seguidores se leyeron frases como “Él debe ser el papá del niño, estoy segura” y “Pues lindo sí está, por lo menos mejor gusto que la hermana si tiene”, según reportaron varias páginas de entretenimiento que replicaron la instantánea.

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Primeros registros del embarazo

La empresaria publicó una grabación en la que revela la primera imagen de su hijo, pero evita dar detalles sobre su pareja sentimental y alimenta el interés de la audiencia - crédito @julianacalderon12/ Instagram

El primer ultrasonido de Juliana Calderón también se convirtió en tema de conversación en redes. La empresaria publicó un video breve en Instagram mostrando la pantalla del examen, donde se escucharon los latidos del corazón fetal.

El registro, de poco más de ocho segundos, fue acompañado por la frase “Nada más sensible que escuchar tu corazoncito latir”, lo que provocó una avalancha de reacciones entre sus seguidores y lo posicionó como el primer testimonio público del embarazo.

A pesar de la exposición de estos momentos, Calderón ha sido selectiva con la información que comparte, evitando referirse a otros aspectos de su vida privada. Esta actitud ha intensificado el interés del público, que sigue pendiente de cualquier novedad relacionada con la empresaria.

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