Vaneza Peláez y Joaquín Guiller sí viajaron juntos a Europa: esto es lo que se sabe

Joaquín Guiller y Vaneza Peláez viajaron juntos a Italia y desataron rumores de una relación sentimental en redes sociales - crédito @vanepelaez1 y @joaquinguiller/Instagram

El cantante de música popular Joaquín Guiller y la modelo y expresentadora de Sábados Felices Vaneza Peláez están en boca de las redes sociales desde hace varios días luego de que se conociera que realizaron un viaje juntos a Italia, disparando rumores de una relación sentimental.

Días atrás en el programa de farándula La Corona TV de City TV se difundieron una serie de evidencias del viaje que ambos realizaron en secreto al Viejo Continente, incluyendo un video de ambos en el transporte público, una fotografía publicada por la modelo en sus redes sociales —en la que el reflejo en sus gafas de sol permitía ver al cantante y que fue borrada poco después— y una cartera de diseñador que apareció tanto en las historias de redes sociales de Peláez como en las de Guiller, además de imágenes de ambos en un resort.

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El programa de entretenimiento presentó videos y fotografías que confirmarían el noviazgo entre Joaquín Guiller y Vaneza Peláez - crédito @lacoronatv/Instagram

El presentador del mencionado programa, Ariel Osorio, compartió novedades sobre esta historia y confirmó que ambos viajaron como pareja a Italia, en un viaje que ambos describieron ante su círculo más cercano como una oportunidad para consolidar su romance.

“Ellos mismos han dicho: estamos juntos y estamos juntos en Italia. Este es un viaje para probarse si el amor nace entre ambos”, relató Osorio al aire, con base en información de fuentes del entorno inmediato de los dos involucrados.

Aunque la pareja viajó a Europa, evitaron subir momentos en redes sociales dando indicios claros de que tengan una relación sentimental. Habrían asegurado que el viaje es una oportunidad para enamorarse - crédito @vanepelaez1/Instagram

El comunicador fue enfático en aclarar que, según esas mismas fuentes, Peláez no tuvo ningún papel en la ruptura del matrimonio: “La relación de ambos no fue el motivo por el cual terminó el matrimonio del señor Guiller. Empezaron a salir a partir de mayo y ya el señor Joaquín Guiller estaba separado”, explicó Osorio.

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De este modo, se rectificó la información previa en la que afirmaba que los primeros acercamientos entre ambos se produjeron en octubre de 2025, fecha que coincidía con el período en que se hizo pública la separación del cantante y por la que especulaba que Peláez podía tener relación con la ruptura del artista y Astrid Montoya, con quien estuvo unido durante 25 años.

El propio Guiller tomó la palabra a través de un video difundido por La Corona TV para aclarar su situación legal. “Legalmente, oficialmente, yo estoy separado desde hace ya casi un año, desde el año pasado, el 2025”, afirmó el cantante nacido en Briceño, Antioquia.

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En ese mismo mensaje, reconoció que durante ese período se dio la oportunidad de conocer a varias personas, algo que, según sus palabras, hizo de manera abierta: “Lo he hecho públicamente, no me he escondido porque lo he hecho desde la soltería, que creo que no es ningún pecado y todos los que nos separamos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas”. No obstante, el cantante se abstuvo de referirse a Vaneza Peláez en la grabación.

Joaquín Guiller dio detalles sobre el final de su matrimonio

En sus primeras entrevistas, Joaquín Guiller negó que otra persona hubiera causado la ruptura y afirmó que mantiene una buena relación con Astrid Montoya - crédito @joaquinguiller/Instagram

Durante una serie de entrevistas que concedió a distintos medios durante junio, el cantante de música popular habló por primera vez desde que se conoció el final de su matrimonio en septiembre de 2025.

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El 11 de junio pasado, en el programa Lo Sé Todo del Canal 1, el artista describió una ruptura tranquila y sin conflictos con Astrid Montoya, y fue categórico al negar la presencia de una tercera persona como el detonante del divorcio.

Semanas después, en La Red de Caracol Televisión, atribuyó el fin de su matrimonio a sus múltiples ocupaciones con conciertos y grabaciones, mismas que llevaron a un enfriamiento. “La monotonía entró a nuestra relación porque siempre carecía de tiempo. Cuando llegaba a mi casa era a desatrasar mis quehaceres y no entendía que había llegado a mi casa”, declaró entonces.

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