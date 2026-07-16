Jhon Jáner Lucumí no solo suena para la Juventus: tendría equipo interesado desde Arabia Saudita

Jhon Lucumí espera que su participación en el Mundial 2026 sirva para impulsarlo en el mercado de fichajes - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

El mercado de fichajes entra en una fase de definición con la Juventus como destino deportivo preferido por Jhon Lucumí, aunque Bologna todavía no acepta las cifras conocidas y la competencia desde Arabia Saudita e Inglaterra mantiene abierta la puja por el futbolista.

El defensor central de 28 años interesa a Juventus, Al Hilal y varios clubes de Inglaterra. Su salida no se cerró porque el club italiano no quedó conforme con una oferta de entre 15 y 18 millones de euros de la Vecchia Signora, que desde mayo le seguiría la pista.

Cabe recordar que el jugador disputó el Mundial 2026 y se convirtió en una plataforma para elevar su precio en el mercado de fichajes, al igual que su colega Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta, los únicos de la plantilla Tricolor con ofertas para cambiar de club en el actual periodo de transferencias.

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La puja y las cifras que frenan la operación

El internacional colombiano priorizaría la Serie A y resolvería su futuro cuanto antes para incorporarse a la pretemporada de su próximo club. En esa carrera, la “Juve” aparece como la opción más avanzada y como la prioridad defensiva del club de Turín, además de que habría sido el único que presentó una oferta hasta ahora.

El principal punto de fricción está en el dinero. Según el diario español Marca, Al Hilal ya consultó de manera formal las condiciones del jugador y tiene capacidad para pagar la cláusula fijada en 28 millones de euros en un contrato que vence en 2027, así que la idea es venderlo cuanto antes.

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Jhon Lucumí sabe que puede llegar a un mejor acuerdo en el mercado de fichajes por su experiencia con Bologna y la Selección Colombia - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

La Juventus, en cambio, prefiere una negociación menos rígida con el club de Emilia-Romaña, por debajo de la cláusula, y ese desajuste es el problema porque el club quiere más dinero por el futbolista, ya que la plataforma Transfermarkt valoró al defensor en 22 millones de euros.

Cabe recordar que, durante el Mundial 2026, Lucumí dejó claro que, en su momento, no tenía intenciones de sentarse a negociar con la Vecchia Signora por su participación con la selección Colombia, pues quería evitar distracciones.

Por ahora, Juventus es el equipo más cercano a quedarse con Jhon Lucumí, aunque aún no se acerque a la cifra pedida por Bologna - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

“No, estoy pensando en la selección, estoy contento en el mundial, quiero hacer un papel excelente con ellos. No estoy pensando ahora en eso. Cuando llegue su momento, se hablará y sabremos qué hacer”, fueron las palabras del central a la prensa, después de una práctica en Estados Unidos.

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Las opciones en Inglaterra y el respaldo de su rendimiento

Inglaterra vuelve a aparecer como una vía real para el colombiano. El Sunderland ofreció 28 millones de euros hace un año, pero el Bologna rechazó aquella propuesta en el mercado del verano de 2025, previo al inicio de la Premier League en la que fue la sorpresa.

Los Black Cats podrían intentarlo una vez más y también están en escena Nottingham Forest y Bournemouth. Cualquiera de esos movimientos podría acercarse a una cifra que abra la puerta de salida en este mercado, ya que manejan mucho dinero para refuerzos.

Jhon Lucumi no continuaría en Bologna de Italia y lo vinculan con el AC Milan y algunos equipos de la Premier League - crédito Reuters

Por ahora, Jhon Lucumí está de vacaciones tras jugar su primer Mundial con Colombia, donde fue titular en los cinco partidos, destacó en la parte defensiva y ayudó para que el combinado nacional solo recibiera un gol, aunque sufrió por fallar un gol en los octavos contra Suiza porque el balón pegó en el palo.

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Su recorrido reciente en Italia también respalda esa cotización. En el Bologna acumuló 152 partidos, con 138 titularidades, dos goles y tres asistencias, y además marcó el primer gol del club en la Champions en 2024, lo que demuestra el significado del cafetero en la institución de ese país.