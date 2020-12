Asesinan a dos indígenas en el sur del país: uno en Ricaurte, Nariño, y otro en Suarez, Cauca

REUTERS/Luisa Gonzalez

Según lo reportado por RCN Radio, el asesinato Omar Bisbicus, de 25 años, indígena del Cabildo La Esperanza, se registró en el kilómetro 72 de la Vía Tumaco – Pasto, cuando se dirigía a hacer una hacer unas diligencias; en otro punto del sur del país, en el departamento del Cauca, en Suarez, fue asesinado Romelio Ramos Cuetia, de 31 años, perteneciente al resguardo Jambaló, quien fue hallado sin vida a tres kilómetros del casco urbano del municipio.

De acuerdo con el medio digital Tubarco, Omar Biscuis, integrante de la organización Camawari, es la víctima número 20 que se registra de la ola de violencia que ataca al cabildo indígena. Según los habitantes del sector, él se desplazaba en su moto a la altura de la vereda El Pinde, cuando unos hombres arremetieron contra su vida, le dispararon varias veces y aprovechando para llevarse su motocicleta y sus demás pertenencias.

El representante del cabildo Mayo, del pueblo awá de Ricaurte, Niber Moreano, aseguró a RCN Radio que, con este asesinato, son 10 el número de integrantes esa comunidad indígena que han sido asesinados en lo corrido del 2020, y afirmó que, en total se contabilizan 18 indígenas Awá que han caído entre las balas de grupos armados

“Lastimosamente en esa zona de Llorente y del Diviso para abajo, hay muchos grupos y es como si no hubiera ley, no hubiera gobierno en este país, es un territorio sin Dios ni ley. En Ricaurte la situación es complicada, pero en esa zona es peor, precisamente ese es el llamado que hacemos a controlar los lugares donde no sabemos qué es lo que pasa, porque escuchamos que eso es muerte tras muerte y hoy le tocó a un indígena de Camawari”, manifestó el líder Moreano.

En otro punto del sur del país, se registró el asesinato del indígena Romelio Ramos Cuetia, quien también se desplazaba en su moto, fue hallado sin vida sobre la vía en el sector de El Amparo, a pocos kilómetros del municipio de Suarez, en el departamento del Cauca.

Según lo informado por la W Radio, las autoridades de la zona señalaron que Ramos, de 31 años, era padre de dos hijos y vivía en la vereda Alejandría, Resguardo de Cerro Tijeras.

“Había pasado el fin de semana compartiendo con sus familiares en una fiesta de cumpleaños. El domingo 29, se había trasladado hacia la vereda Playa Rica, en el corregimiento de Betulia, donde fue visto por última vez con vida”, indicó al medio la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín.

Por su parte, la guardia indígena realizará las investigaciones respectivas para esclarecer los motivos y hechos del crimen, debido a que descartan la posibilidad de un robo ya que la motocicleta de Ramos fue halla junto a su cuerpo.

