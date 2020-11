Árabes, chinos, dominicanos, haitianos y cubanos: los falsos colombianos que desvelan la corrupción desatada en la Registraduría

Tomado de Registraduría

Desde inicios del 2020 se han conocido diversos casos de presunta corrupción en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. En varios lugares del país se han registrado a extranjeros con registros civiles cédulas, pasaportes y nacionalidades falsas, que acogiendo nacionalidades fraudulentas han ingresado al país para escapar de las autoridades o evadir su responsabilidad por determinados crímenes.

Uno de los casos más sonados del último año están relacionados con los registros civiles, cédulas y pasaportes que se entregaron a ciudadanos provenientes de Siria, Irak y China . De acuerdo a información de las autoridades, algunos de estos sujetos son graves criminales que pertenecen a grupos terroristas y criminales que, según se advierte, podrían incidir drásticamente en las elecciones presidenciales de Colombia en el 2022.

La Revista Semana tuvo acceso a información de un informe entregado por las autoridades de Estados Unidos en la que se dio captura a tres colombianos, nacidos en La Guajira. Los connacionales eran investigados por pertenecer a Al Qaeda y se hacían llamar Al Raefee, Tuameh Tuameh y Al Harari Al Harar. Su nacionalidad evidenció, una vez más, la corrupción de las nacionalidades que hay en el territorio nacional actualmente.

La investigación reveló que los colombianos ‘se dejaron caer’ con datos irregulares de los pasaportes que presentaron en EE.UU., a pesar de que visiblemente eran legales, las edades que se registraban allí (25 años) no coincidían con la que su apariencia física reflejaba (50 años aproximadamente).

Más casos

Al indagar sobre la responsabilidad de estos hechos relacionados con la entidad que lidera Alexánder Vega, registrador nacional, siguen apareciendo más casos que reflejan la corrupción que hay en dicha entidad.

De hecho, los casos de nacionalidades colombianas que se entregan a ciudadanos de otros continentes son comunes por estos días. Qahraman Rojas Karman, un iraquí, obtuvo la cédula colombiana y fingió ser sordomudo, pero al intentar reclamar su pasaporte en la Cancillería de Risaralda, lo capturaron.

Otros casos que revela la investigación de Semana fueron encontrados en Viterbo, Caldas; Pivijay, Magdalena; Ciénaga y otras ciudades. En estas ciudades se encontraron más de 70 árabes, de Oriente Medio y de otras nacionalidades con cédulas y documentos que los acreditaban como colombianos.

“ Pagué 18.000 dólares por todo y para tener el dinero vendí mi carro e hipotequé mi casa. (...) Me dijeron que cuando fuera a las oficinas debía decir que nací en Colombia, pero que me crié en Venezuela con mi mamá y que mi nombre era Juan. Si en la oficina me preguntaban por mis padres yo decía unos nombres y para el pasaporte me fui a Sincelejo, donde me esperaba un señor flaco, blanco y alto ”, relató al medio colombiano, Argelis Abreu, un ciudadano de República Dominicana que obtuvo una nacionalidad falsa pero todo le salió mal.

De acuerdo con las autoridades, se estima que en estos momentos hay aproximadamente 67.000 registros de extranjeros que tienen nacionalidades fraudulentas de países como Cuba, Haití, Ecuador y varios países de Oriente y Asia.

“Hemos detectado que puede haber irregularidades de ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad venezolana, que quieren afectar el certamen electoral de 2022”, advierte el registrador nacional, Alexander Vega.

En la tarde del pasado 30 de octubre el Registrador Nacional, Alexánder Vega Rocha, y la Fiscalía General de la Nación se tomaron la Registraduría Especial de Soledad, Atlántico, tras la recopilación de documentos, videos, entrevistas que revelarían la posible incursión de funcionarios de la entidad en hechos de corrupción.

Las autoridades alertan que esta situación podría incidir en las elecciones y por eso actualmente se está dando revisión 600.000 registros civiles de venezolanos con padres colombianos para comprobar su nacionalidad.