Con pedida de mano, lamentos y otras sorpresas, volvió a los escenarios Silvestre Dangond nueve meses después de su último concierto

En el concierto presentó “Las locuras mías”, su nuevo álbum. Foto: Frame video musical.

El pasado sábado 21 de noviembre, Silvestre Dangond dio un concierto virtual para todos sus seguidores. La locación en el Balneario Hurtado, a las orillas Guatapurí, en Valledupar, fue el escenario perfecto para la interpretación de las canciones de su nuevo álbum “Las locuras mías”.

La exreina nacional de la belleza, Valerie Domínguez, fue la encargada de presentar el concierto, con el que Dangond rompió nueve meses sin dar una presentación musical a su público y con el que al parecer causó molestias entre algunos cibernautas que comentaron la difusión en las redes sociales.

Algunos de los tweets que se presentaron en la noche del sábado.

La presentación empezó a las 8:20 p.m de este sábado y se extendió hasta la 1:45 a.m. de del domingo. Fueron cinco horas, en las que el cantante vallenato desplegó su talento ante los miles de espectadores que adquirieron entradas para asistir al evento virtual.

El cantante vallenato también recibió el premio "Maestro del Streaming" otorgado por Claro.

“No me gusta sentirme como un robot, me hace falta mi gente, esto es duro, pensé que iba a ser más fácil, pero no es así. Ojalá esta pandemia pase pronto para que puedan estar aquí conmigo” , fueron algunas de las palabras más emotivas que dio Silvestre en medio del concierto.

Dangond, dividió el concierto en dos tandas, una primera en donde lo acompañó su actual compañero, Lucas Dangond, y otra segunda donde tuvo el respaldo de Román López, su primera fórmula musical y con quien, según contó El Heraldo, tuvo que romper su relación musical debido a una enfermedad que sufre López en sus manos.

“Por cosas del destino no pudimos seguir juntos, pero aquí estamos de nuevo, como tocas de lindo hijo, ojalá puedas unirte con algún cantante y seguir demostrando tu talento”, relató el popular cantante vallenato.

Al final del show, el cantante vallenato contó con el acompañamiento de Rolando Ochoa, con quien grabó el álbum “La novena batalla” y junto a quien hizo un homenaje al recién fallecido compositor guajiro Romualdo Brito. Junto a Ochoa interpretaron las canciones del maestro Brito, tales como, ‘Los amaneceres del Valle’ y ‘La difunta’, canción que Silvestre grabó con Ochoa.

“La gente no ha caído en cuenta de la grandeza de Romualdo, se nos ha ido uno de los tres más grandes de la composición. En mi concepto primero está Calixto Ochoa, padre de mi amigo Rolando, luego Romualdo y después Omar Geles. El maestro se le medía a componer lo que fuera, no tuvo un estilo fijo, que Dios lo tenga en su santa gloria”, aseguró Dangond.

La propuesta que causó revuelo

En medio del show vallenato, uno de los invitados del artista guajiro sorprendió a toda la audiencia, cuando subió al escenario con un ramo de flores en una mano y un anillo de compromiso en la otra. Su intención rápidamente fue descubierta por los espectadores, el sorpresivo hombre planeaba pedirle matrimonio a su novia.

El futuro novio se llama Juancho Geles, hermano del reconocido compositor vallenato Omar Geles, y quien pudo lograr hacer la romántica propuesta mientras Dangond interpretaba ‘Cásate conmigo’, canción que lanzó junto al reguetonero puertoriqueño Nicky Jam.

La elogiada prometida no pudo decir que no y el momento culminó con un emotivo beso y el comentario de su “celestino”, el propio Silvestre Dangond quien dijo: “compadre cuídela, quiérala, trátela bonito”.

Otra de las sorpresas de la maratónica jornada fue la presencia del acordeonero Román López con quien Dangond debutó a nivel profesional al grabar el álbum ‘Tanto para ti’.

También le puede interesar:

“Cuando me puso el micrófono no supe cómo manejarlo”: Jennifer Pulgarín habla de su momento incómodo en Miss Universe Colombia

“Me estoy muriendo y a nadie le importa”: el drama del actor Mauricio Bastidas, quien permanece enfermo y triste en un hospital de Cali