“Me estoy muriendo y a nadie le importa”: el drama del actor Mauricio Bastidas, quien permanece enfermo y triste en un hospital de Cali

El actor colombiano, Mauricio Bastidas, aseguró a través de una historia de Instagram que está viviendo un terrible momento en el hospital donde lo atienden.

Bastidas, quien sobrevivió hace algunos meses a una herida en su rostro en medio de un atraco, ahora dijo en sus redes sociales que tiene una “fiebre altísima” y los pulmones inflamados, por lo que no puede respirar bien.

Debido a esto fue internado en una clínica en Cali, Valle del Cauca, donde le hicieron varias pruebas incluida la de Covid-19, pero no se saben aún los resultados.

En un principio en sus publicaciones aseguró que era un malestar que no iba a poder con él, pero con el pasar de los días dijo que su salud ha ido deteriorándose y que en la clínica no le han dado los resultados y solo recibe la atención de enfermeros, pero ningún médico.

Ya son 3 días internos. Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. […] Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad me importa un culo porque me estoy muriendo y a nadie le importa.

Aunque el actor solicitó la visita de un médico, pero le dijeron que tenía que esperar que hiciera la ronda. Asimismo, le avisó a su EPS que iba a tomar medidas legales por su situación.

“No voy a permitir que me maten así no más”, dijo Bastidas en una de sus historias.

Cabe recordar que Mauricio Bastidas es reconocido principalmente por su participación en la producción de RCN ‘Tres milagros’ donde aparece junto a la cantante Farina.

El pasado 4 de agosto, el actor empezó una campaña para recoger dinero y así poder hacerse una cirugía de reconstrucción para recuperarse del atraco que sufrió en la ciudad de Cali.

Bastidas se encontraba en un vehículo cuando se le acercó un hombre que portaba un arma y se dispuso a quitarle el celular en el centro urbano de la capital del Valle. En ese instante los atracadores le dispararon a la altura de la mejilla derecha.

“Hay gente que me está criticando por la campaña que empezó Marcela, que me dijo ‘no te quiero ver así’. Yo no me estoy muriendo de hambre, pero no tengo la plata para operarme. Agradezco a la gente que está respondiendo a un gesto de ella. Que la indiferencia no nos mate, que el odio y rencor no nos esté consumiendo. Estoy en una lucha para seguir adelante, un abrazo para todos”, dijo Bastidas en un video.

