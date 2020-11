“Cuando me puso el micrófono no supe cómo manejarlo”: Jennifer Pulgarín habla de su momento incómodo en Miss Universe Colombia

El pasado lunes 16 de noviembre en el Pabellón de Cristal de la ciudad de Barranquilla se realizó la primera edición del Miss Universe Colombia. Durante el evento, el actor Sebastián Carvajal recibió duras críticas por el error que cometió con Jenifer Pulgarín, Miss Norte de Santander.

Carvajal no recordó que la participante tenía una discapacidad auditiva y le puso el micrófono para que ella contestara una de las preguntas que habitualmente se hacen en estos concursos.

A pesar de que Pulgarín se disponía a contestar con señas, Carvajal insistió y repitió la pregunta . En ese momento, Jenifer muy amablemente le sonrió y le dijo que “no” con su cabeza; para luego responder con lenguaje de señas.

A pesar de esto, Carvajal se demoró en retirar el micrófono, lo que muchas personas criticaron en redes sociales. Al final Jenifer Pulgarín obtuvo el puesto de primera finalista del Miss Universe Colombia .

La concursante recordó en El Heraldo de Barranquilla el incómodo momento que vivió esa noche y dijo que no sabía cómo manejar la situación.

Cuando vi que me puso el micrófono me di cuenta de que se estaba perdiendo tiempo ahí. No sabía cómo manejar la situación con él porque yo manejo lenguaje de señas, entonces ¿Cómo le iba a responder? Yo le iba a decir que, si podía mover el micrófono, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces él entendió que le estaba pidiendo que me repitiera la pregunta y no era eso, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos.