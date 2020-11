El mensaje de Mike Bahía en los Latin Grammy que tiene enamoradas a las colombianas

“Si mi novio no me trata así, no quiero nada”, es el comentario de varias colombianas en las redes sociales después de ver al cantante colombiano Mike Bahía ganar el premio al Mejor Nuevo Artista en la última edición de los Latin Grammy, donde envió un mensaje muy especial a su pareja Greeicy Rendón.

Este 19 de noviembre, en la versión número 21 de los Latin Grammy el cantante caleño ganó su primer Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Mike Bahía se enfrentaba contra Anuel AA, Rauw Alejandro, Cazzu, Conociendo Rusia, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion y Wos.

Entre todas las publicaciones en redes sociales felicitando a Mike Bahía por este logro en su carrera musical, destacan los cientos de comentarios de mujeres “enamoradas” con la dedicatoria que el caleño le hizo a su pareja, la también cantante y artista, Greeicy Rendón.

“Creo que la cosa más inteligente que he hecho en mi vida es volverme loco por una mujer”, dijo el cantante mientras recibía el premio y no solo conmovió a su novia, sino que se ganó, una vez más, el corazón de muchas colombianas.

Aquí las palabras completas del artista:

El artista aseguró que la música lo había enamorado desde muy pequeño, en seguida agradeció a su manager y al equipo de su disquera. Sin embargo, el mensaje central fue para su “compañera de vida”, con quien lleva una relación de más de 10 años y que, hoy en día, se han convertido en una de las parejas más admiradas en la farándula colombiana.

Ay hp me gane un Grammy 😮 @LatinGRAMMYs — Mike Bahia (@MikeBahia) November 20, 2020

Su novia también le dedicó un mensaje especial, a través de una publicación en su perfil oficial en Instagram que ya supera el millón y medio de me gusta y los siete mil comentarios. Greeicy aseguró que el triunfo de su novio lo siente como si fuera el suyo y aseguró que fue un premio muy merecido.

Más de una tuitera aseguró que “no espero menos de mi futuro novio”, “todas merecemos a un Mike Bahía en nuestras vidas”.

El Grammy llegó al artista en un gran momento, pues este viernes Mike Bahía lanzó su nuevo sencillo llamado “Quiéreme”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube ya completa más de 600 mil reproducciones.

Su nueva canción es una combinación entre el género pop y el calipso, y trata sobre dejar de lado las malas situaciones y dejar fluir el amor. El video fue producido por Fury Records, bajo la dirección de Jean Paul Egred, y fue filmado en uno de los lugares más paradisíacos de Colombia: Isla Grande, en las Islas del Rosario, situada en el caribe colombiano.

ESTA ES LA LISTA DE LOS DEMÁS GANADORES COLOMBIANOS EN LOS LATIN GRAMMY 2020:

Mejor Álbum de salsa: 40, grupo Niche

Mejor Álbum de cumbia / vallenato: Sigo cantando al amor, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.

Mejor Video musical versión larga: El mundo perdido de Cumbiana, Carlos Vives.

Productor del año: Andrés Torres y Mauricio Rengifo

Mejor Álbum contemporáneo / fusión tropical: Cumbiana, de Carlos Vives

Mejor Álbum vocal pop tradicional: Compadres, el álbum conjunto de Andrés Cepeda y Fonseca.

Mejor Álbum de música cristiana: Soldados, Álex Campos

Mejor Composición clásica contemporánea: Sacre, Carlos Fernando López y José Valentino.

Mejor Álbum de música urbana: Colores, J Balvin

Mejor canción tropical: Canción para Rubén, Carlos Vives, Rubén Blades.

