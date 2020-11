La colombiana que, con una botella de agua, llegó a ser modelo de talla internacional

Captura video El Tiempo

Mercy Riascos es una caucana de 21 años que fue descubierta, por casualidad, por la entrenadora de modelos Petra Lombardi. Riascos tiene una niñez parecida a la de muchos niños colombianos que tuvieron que dejar sus hogares a causa de la violencia.

A sus 10 años, Mercy Riascos se vio obligada, junto a su madre y sus hermanos (dos hombres y tres mujeres) a dejar el municipio de Timbiquí , Cauca, y radicarse en la capital del departamento del Valle, Cali. Desde ese momento, Mercy y su mamá atienden un puesto de frutas callejero cerca a la estación Caldas del sistema de transporte masivo de Cali, MIO.

“A mi me tocó trabajar puerta a puerta vendiendo productos para la limpieza del hogar, mi mamá cuidaba personas mayores, hasta que logramos recoger un dinero y montar nuestro puesto de frutas”, contó la oriunda de Timbiquí al programa La Hora del Regreso de la W Radio.

En ese lugar, Riascos vende papaya, piña y botellas de agua, las ganancias de ese puesto eran el sustento de su hogar. Sin embargo, en el destino de Mercy estaba escrito que, en enero de este año, le vendiera una botella de agua a la persona indicada.

“Un día llegó una señora, que luego supe que se llamaba Petra Lombardi, me pidió una botella de agua, me puse de pie para pasársela y apenas me la recibió me dijo: ‘Wao, eres súper bonita, muy alta. ¿Te gustaría estar en una agencia de modelaje?’” relató Mercy al diario El País de Cali.

Riascos contó al diario que ese “sí” le salió naturalmente, contó que se dirigió a la agencia NV Modelos con sede en la capital del Valle del Cauca, “me tomaron medidas, hice pruebas de pasarela, me becaron y me agenciaron”.

El medio caleño también habló con Petra Lombardi, la entrenadora de modelos, destacó que en Mercy no solo sobresalen su 1.80 de altura y su figura delgada. Lombardi aseguró al medio que Mercy además de todo tiene “las ganas, le apasiona el medio, es sencilla, culta y está dispuesta a disfrutar todas las oportunidades que se le presenten”. Narró que agradece el descubrimiento de Riascos a su hijo de siete años, pues fue quien hizo poner de pie a la joven al pedirle una botella de agua en su puesto ambulante de frutas en Cali.

Meses después de su descubrimiento, Mercy ya estaba modelando para grandes diseñadores como Guio Di Colombia y Johanna Ortiz. Además, la modelo fue portada de una revista para Colombia Moda. Si no fuera por la pandemia la modelo afrocolombiana ya estaría triunfando en Europa, más específicamente en París, ya que fue seleccionada en el casting de ‘Moda Operandi’, de la célebre diseñadora Johanna Ortiz.

La ahora modelo de agencia habló en el programa La Hora del Regreso, de W Radio, y contó que su descubrimiento fue algo completamente inesperado, pero, al mismo tiempo, “era un sueño porque desde muy pequeña comencé a ver las grandes pasarelas y siempre soñé con eso”.

La joven comentó a la emisora que al inicio ella y su familia estuvieron muy precavidos, por los casos que normalmente se conocen de agencias de modelaje que engañan a jóvenes con falsas promesas. Sin embargo, ellos investigaron muy bien todo hasta que se dieron cuenta que todo era confiable.

Su primer trabajo fue en Colombia Moda de este año y también fue la primera vez que viajó en avión. La modelo contó que estaba muy emocionada y que fue una experiencia muy linda por la que siempre estará agradecida con Petra Lombardi y Fabio Arias, director de NV Modelos. “Me encantaría viajar, quiero recorrer el mundo”, aseguró a la emisora.

