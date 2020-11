Lo que se sabe de la vida en Alemania del exnarco Carlos Lehder, socio de Pablo Escobar

Carlos Lehder junto a Pablo Escobar.

El pasado 16 de junio medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la liberación de Carlos Lehder, quien fuera socio del narcotraficante Pablo Escobar y uno de los líderes del cartel de Medellín, luego de una larga sentencia en Estados Unidos y su posterior deportación a Alemania.

Desde entonces lo poco que se supo de él fue gracias a su hija, Monica Lehder, quien confirmó que el exnarcotraficante estaba en el país europeo y listo para disfrutar de su vejez, pues según él y su familia, ya había pagado por sus crimines.

Lehder, según lo cuenta el medio español La Vanguardia quien pudo hablar con su apoderado Óscar Arroyave, está alejado del ruido, en alguna parte de Alemania.

“Ya canceló la factura”, dijo Arroyave, en referencia al cumplimiento de la condena. El abogado del exnarcotraficante aseguró: “El señor Lehder quiere vivir tranquilo, en compañía de su familia y con muchas ganas de conocer a sus nuevo nietos”.

Carlos Lehder en un prisión en EEUU.

En un principio, Mónica Lehder contó que su padre tiene cáncer y esa fue una de las razones por las cuales fue recibido en Alemania. “Lo que me importa es que está bien y está fuera en una cárcel” , dijo en su momento la joven.

Sin embargo, en la primera y única entrevista que ha aceptado dar el exnarco al medio de comunicación Los Juanes desde que quedó en libertad, aseguró que no autorizó a su hija para hablar de su situación y que no es verdad que se encuentre enfermo, al contrario, señaló estar perfectamente de salud.

Lehder, de 71 años, nació en Armenia el 7 de septiembre de 1949, aseguró que desde hace muchos años no tiene ningún tipo de comunicación con su hija Mónica y menos con la madre de esta, Liliana García.

Carlos Lehder junto a su hija Mónica Lehder / @monicalehder

“Al quedar en libertad, pudo elegir ir a uno de los dos países de los que tiene nacionalidad, o Colombia o Alemania, y él prefirió Alemania” , explica el abogado Arroyave a La Vanguardia. Así mismo, el apoderado del exnarco aclara que Lehder prefirió viajar a Europa que volver a Colombia por una cuestión de calidad de vida, aunque en su país natal no tuviera en esos momentos cargos contra él.

Sobre su paso por la cárcel en Estados Unidos, Lehder le comentó al medio Los Juanes: "Desde que fui confinado en solitario en la penitenciaría del imperio más poderoso de la tierra (EEUU). Esa misma noche me quedé profundamente dormido por 33 años. Y vine a despertar, cuando sonó el citófono de mi celda, en donde me dieron 15 minutos para alistarme y quedar libre. Me dijeron que mi escolta de deportación ya estaba en la cárcel y que debía ser acompañado por una caravana de carros blindados”.

El lugar exacto en el que se encuentra en Alemania es desconocido y puede que se quede así hasta su muerte. Lo que sí pudo conocer La Vanguardia es que llegó a Alemania vía Berlín.

Originalmente Carlos Lehder había sido sentenciado a 135 años de prisión. Pero para rebajar su pena, en 1991 aceptó un trato con las autoridades para testificar contra el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y abundar en su relación con Escobar. Pese a que había acordado rebajarla a 30 años, finalmente la cifra terminó siendo 55.